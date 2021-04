Els Ajuntaments de Bellús i Ràfol de Salem s’han adherit al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament.

Bellús va designar com a representants de l’Ajuntament al Fons al regidor Mario Pastor i a la regidora Ana Huguet, com a titular i suplent. Per la seua banda, la persona assignada com interlocutora titular entre el Fons i Ràfol de Salem és l’alcaldessa Carolina Mengual, sent la regidora Araceli Mengual la persona suplent.

Aquests municipis de la Vall d’Albaida, amb l’alta com a socis al Fons Valencià, manifesten la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del Sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscients de la seua transcendència en la construcció d’una societat més justa i democràtica.

Els Ajuntaments de Bellús i Ràfol de Salem assumeixen, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i educació. Amb la seua incorporació, el Fons Valencià augmenta el nombre de socis a 124, sent d’aquests 115 municipis i nou mancomunitats, continuant amb la tendència d’increment de socis dels anys anteriors —en 2020 es van adherir tres nous municipis i en 2019 s’incorporaren cinc—.

A més a més, es veu incrementada la presència de la Vall d’Albaida a l’entitat municipalista, posicionant-se com a la comarca amb major presència al Fons amb 24 socis (23 ajuntaments i una mancomunitat), representant els socis de la comarca el 19,4 % de la totalitat de les entitats locals de l’organització per la solidaritat. En el marc de la Vall d’Albaida, la incorporació dels nous municipis suposa que el 67,6 % de les localitats formen part del Fons, representant a un total del 92,5 % de la població de la comarca valenciana.

El secretari del Fons Valencià i alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, ha expressat la seua satisfacció per les noves adhesions «que consoliden el creixement del Fons tant en l’àmbit comarcal com autonòmic i que reforça el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament socioeconòmic just dels països en via de desenvolupament».

Per la seua banda, tant l’alcaldessa de Bellús, Susana Navarro, com la de Ràfol de Salem, Carolina Mengual, han coincidit en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari dels seus municipis i del seu veïnat, així com del compromís que aquests tenen amb la societat i amb els ODS.

Solidaritat en clau municipal per a millorar la societat

Les entitats locals de la comarca de la Vall d’Albaida que formen part del Fons Valencià són, per una banda, la Mancomunitat de la Vall d’Albaida i, per altra banda, els Ajuntaments d’Ontinyent, l’Olleria, Albaida, Benigànim, Bocairent, la Pobla del Duc, Agullent, Llutxent, Castelló de Rugat, Quatretonda i Montaverner, així com les localitats valencianes d’Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Fontanars, el Palomar, Montitxelvo, Otos, Beniatjar, Bufali i Carrícola. Uns municipis als que ara també s’uneixen Ràfol de Salem i Bellús.