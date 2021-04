El pròxim dissabte, 17 d’abril, començarà l’Escola d’Associacions, organitzada per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular amb el suport dels ajuntaments on aquesta tindrà lloc, oferint els primers cursos a tres comarques diferents de la Comunitat Valenciana: la Safor, Requena-Utiel i l’Alcoià.

El programa de l’Escola té per objectiu donar resposta a les necessitats del teixit associatiu a partir de la dinamització, la informació, la formació i l’assessorament i, per això, posa a disposició de les associacions una formació continua, acompanyament, assessorament i recursos, així com punts de trobada per a la reflexió compartida i permanent.

Formació constant

Durant aquest 2021, la programació formativa de l’Escola d’Associacions oferirà dues formacions diferents: un curs sobre «Obligacions documentals i procedimentals de la llei d’associacions» i un altre sobre «Règim legal de les entitats sense ànim de lucre: Aspectes fiscals».

L’Escola donarà el seu tret de sortida a Gandia, amb una primera formació el dia 17 d’abril, i una segona el dia 15 de maig. També durant el mes de maig, Requena prendrà el relleu amb la celebració dels cursos els dies 8 i 22. Finalment, durant el mes d’octubre l’Escola arribarà a Alcoi, amb les formacions els dies 2 i 23 d’aquest mes. Així mateix, el programa també contempla tres assessories presencials, una en cadascun dels tres municipis: el 18 de maig a Gandia, el 8 de juny a Requena i el 23 de novembre a Alcoi. Més enllà de les assessories presencials, en el cas de dubtes i qüestions senzilles relacionades amb fiscalitat, comptabilitat, laboral i legals amb el registre d’associacions, estes podran utilitzar el servei d’assessoria en línia durant tot l’any.

Per inscriure’s a les formacions i a les assessories presencials, totes elles gratuïtes, les associacions hauran de contactar amb la seua oficina més pròxima de Caixa Popular. A causa de les condicions sanitàries provocades per la pandèmia del coronavirus, la Fundació Horta Sud i Caixa Popular es reserven el dret a canviar les dates fixades per a les activitats de caràcter presencial, en el cas que les restriccions impedissen la seua celebració de forma adequada.