La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i el Fons Valencià per la Solidaritat han signat un conveni de col·laboració per a optimitzar i impulsar la tasca del municipalisme solidari de la Comunitat Valenciana, dins d’un marc comú d’actuació, com són les localitats valencianes, i amb l’alineació d’un objectiu comú: el foment de polítiques des del municipalisme.

El conveni té com a finalitats específiques la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’educació per al desenvolupament i ciutadania global; l’assessorament i assistència en matèria de cooperació tècnica en projectes de cooperació internacional al desenvolupament; i l’organització i divulgació de manera conjunta d’activitats de foment i defensa de la cooperació internacional al desenvolupament des de l’àmbit local. Esta iniciativa comptarà amb una Comissió de Seguiment i avaluació integrada per dos representants de cadascuna de les parts.