«La pandèmia mundial que estem patint ens recorda tots els dies que la salut individual depén ja de la salut global». Són les paraules de Sergio Moratón, delegat de la Fundació Vicente Ferrer (FVF) a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, durant la trobada virtual que es va celebrar el passat dimecres 21 d’abril sobre «Pandèmies i epidèmies: experiències d’èxit al voltant del VIH-Sida i les malalties infeccioses a l’Índia i a Espanya. Resultats de la cooperació valenciana a l’Índia rural i novetats a Espanya». L’acte, organitzat per la pròpia FVF i l’Il·lustre Col·legi de Metges de València (ICOMV) va recordar, en temps de pandèmia de coronavirus, com ja hi va haver un altre virus que va canviar el nostre món, el VIH, i com este continua afectant a una gran quantitat de gent.

La conferència digital va comptar amb experts internacionals d’Espanya i l’Índia i en ella es van debatre temes relacionats amb el tractament de la malaltia, com garantir a l’Índia l’accés al dret a la salut en relació amb el VIH/SIDA, tuberculosi i malalties oportunistes de grups més desfavorits així com quina és la situació actual respecte al tractament de VIH, quines són les perspectives de futur, i com està impactant la pandèmia de la covid-19 en l’atenció de pacients amb esta patologia.

Durant la trobada va quedar clar que hi ha dos contextos diferents davant una mateixa malaltia. La major part dels quasi 40 milions de persones que pateixen VIH a tot el món viu en països amb una infraestructura sanitària insuficient i la majoria té més de 50 anys. A Espanya, entre març i juny de 2020 s’han notificat un total de 88.367 casos de sida. L’Organització Nacional per al Control de la SIDA (NACO) va estimar que 2,14 milions de persones vivien amb el VIH/SIDA a l’Índia en 2017.

El Dr. Gerardo Álvarez Uría, Director de l’Hospital de Malalties Infeccioses Bathalapalli de la Fundació Vicente Ferrer en Anantapur (Índia), va parlar sobre la situació actual en el tractament de pacients VIH, els desafiaments de l’equip sanitari que coordina i els resultats prometedors del projecte cofinançat pel Govern valencià i FVF. «En els últims 15 anys i gràcies, entre altres, a projectes com el que compartim amb la Generaliltat Valenciana, a l’Hospital de Bathalapalli de FVF hem vist més de 39.000 pacients amb VIH, 3.000 d’ells xiquets. Tractem una mitjana de 1.500 pacients amb tuberculosi a l’any, dels quals el 10 % té tuberculosi multiresistent o extremadament resistent. Hem aconseguit reduir la prevalença de VIH en el nostre districte del 1,5 % al 0,5 % i la transmissió de mare a fill de 25 % al 2 %. Fa uns anys véiem cada dos o tres dies un xiquet amb VIH i ara és una cosa estranya», va assenyalar.

Per part seua, el Dr. Marino Blanes Juliá, Metge Adjunt en la Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari La Fe de València, va explicar quina és la situació actual respecte al VIH, les perspectives de futur i com està impactant la pandèmia de la covid-19 en l’atenció de pacients amb SIDA a Espanya, on «la infecció per VIH ja diagnosticada té un adequat control clínic però encara hem de millorar la prevenció i el diagnòstic precoç de la infecció, així com preparar-nos per al VIH de la tercera edat».

El problema actual a Espanya, segons el doctor de la Fe, són, sens dubte, «les bosses de nous diagnòstics, col·lectius vulnerables on no arriben les campanyes» i va ressaltar la importància de les mesures preventives com els test de detecció.

Falta de recursos

La Dra. Mercedes Hurtado, presidenta del ICOMV, encarregada de presidir l’esdeveniment, va posar en valor el paper de la cooperació i va afirmar: «Les malalties estan a tot el món, però no tots tenim els mateixos recursos per a afrontar-les. És la nostra missió, com a metges i persones, treballar per una salut universal». A més, va destacar la importància de «continuar amb esta mena de trobades, ja que la covid acapara ara tota l’esfera mediàtica però la resta de patologies continuen estant i no ens podem oblidar-nos d’elles, cal seguir avançat i investigant».