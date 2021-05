La Fundació Integra Valldigna de la Comunitat Valenciana és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu l’atenció, promoció i integració de les persones amb discapacitat intel·lectual per millorar la seua qualitat de vida.

Per aconseguir-ho, la Fundació va posar en marxa el Centre Ocupacional La Valldigna en setembre de 2016, un espai d’atenció diürna autoritzat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana que atén a 41 persones amb diversitat funcional en edat laboral.

És un centre obert i polivalent que ofereix una gran varietat de serveis i programes dirigits a proporcionar a les seues persones usuàries ocupació terapèutica, tècniques professionals per a la seua integració laboral i habilitats socials per a la seua integració social. A través d’aquest es proporciona una activitat útil a persones amb diversitat funcional que per les seues capacitats no poden accedir a llocs de treball ordinaris.

Amb tot açò es pretén millorar la seua adaptació personal i social, habilitar-les laboralment i normalitzar les seues condicions de vida. Així, els professionals del centre estableixen un programa de suport individual que permetrà a cada persona usuària aconseguir el major grau d’integració i d’autonomia possible.

Serveis del Centre Ocupacional

El Centre Ocupacional ofereix diferents serveis com l’ajustament personal i social de les persones usuàries, que consisteix en un conjunt d’activitats que té per objecte l’adquisició progressiva d’hàbits d’autonomia personal i habilitats socials que contribueixen a la millora de la relació de les persones amb diversitat funcional amb el seu entorn físic i social. A més a més, la teràpia ocupacional busca la integració laboral i, per aquesta raó, es fomenten les actituds positives cap al treball i s’ensenyen habilitats manuals necessàries per poder realitzar les diferents tasques que es desenvolupen al centre mentre que es reforça la importància del treball en equip.

Entre els treballs que es realitzen al centre estan les que s’ofereixen per part d’algunes empreses de la zona —Betamar, Caisa, Bollo, La Llar del Fil, Cellofix, etc.— i la producció artesanal pròpia que consisteix en l’elaboració de diferents elements decoratius i detalls per bodes, batejos i comunions. Com a complement a la teràpia ocupacional, el centre ofereix un ampli ventall d’activitats i tallers. Les persones usuàries acudeixen regularment al Poliesportiu Municipal de Tavernes i a la Piscina Municipal de Carcaixent per tal de realitzar activitat física. També s’ofereixen diversos tallers com el de lectoescriptura, ràdio, activitats de la vida diària, informàtica, teatre i teràpia amb cavalls a les instal·lacions de l’Hípica Pataco.

El seu club d’oci pretén la inclusió de les persones amb diversitat funcional en la societat i fomentar les relacions interpersonals i la participació comunitària. Des de la Fundació Integra Valldigna es promouen també viatges i estades de vacances, excursions, eixides a competicions i participació en actes culturals, algunes de les quals s’han vist ajornades per la situació sanitària actual. El proper projecte de la Fundació serà la posada en funcionament d’un habitatge tutelat per allotjar a algunes persones usuàries i fomentar la seua independència i grau d’autonomia.