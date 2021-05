Claudia Bono i Mirabelle Kengne formen Acompany-art, una cooperativa dedicada a la cura integral de les persones majors i/o dependents que naix en plena pandèmia com a solució als problemes presents. Acompany-art és el seté projecte a posar-se en marxa dins del programa Dona Emprèn per a dones emprenedores, dut a terme des de la Fundació Novaterra amb el suport de Caixa Popular.

Com naix Acompany-art?

De la meua pròpia experiència vital. Des de sempre, la meua vocació ha sigut poder ajudar, igual que jo també vaig ser ajudada en els moments més difícils de la meua vida. Aquesta experiència va ser, en un primer moment, en una acció de voluntariat en la meua parròquia i en la fundació Novaterra.

Quins serveis ofereix la cooperativa?

Acompany-art té diverses fases. La primera és el servei d’ajuda a domicili per a les persones majors i/o amb necessitat momentània d’assistència, neteja de la llar i un altre tipus de suports. La segona és l’obertura d’un centre de trobada on es desenvolupen els diferents tallers culturals, artístics, psicomotors i de mindfulness. I, finalment, tindrà lloc l’obertura de la casa comuna per a totes les dones víctimes de la violència de gènere que necessiten una llar de suport.

Per què vas decidir crear la teua emprenedoria sota el format d’una cooperativa?

Va ser després d’escoltar la conferència del Nobel de la Pau Muhammad Yunus en la seua visita a València, on posava el focus en l’autonomia de la dona mitjançant l’emprenedoria. Vaig considerar que era la forma més eficaç d’oferir-li a les meues companyes del projecte Dona Emprèn l’oportunitat d’empoderar-se sent treballadores sòcies. Vull agrair el seguiment i assessorament per a posar en peus la cooperativa de Lola Folgado de FEVECTA, que ha resolt tots el meus dubtes amb gran humanitat i professionalitat.

Quines són les teues sòcies? Per què les vas triar per a «acompanyar-te» en aquest projecte? I què aporten a aquest?

Acabem de començar el projecte i, de moment, som dues sòcies, Mirabelle i jo. Vaig conéixer-la treballant al costat d’ella en plena pandèmia del Covid en Novaterra Catering i, des d’eixe momet, vaig tindre clar que en cas de posar en marxa el projecte ella seria la meua companya. És una dona excepcional i valenta. Per a arribar a Espanya des d’Àfrica va haver de recórrer un camí ple de perills. Primer per terra i, després, per mar; fou una de les dones rescatades fa ara ja quasi tres anys pel vaixell Aquarius d’una pastera enmig del Mediterrani. Ara mateix estem en prop de trobar altres participants que vulguen sumar-se al projecte.

Des de quan portaves la idea d’emprendre?

No és la meua primera vegada com a emprenedora. A Itàlia vaig tindre una empresa de taxis i un restaurant. Però des que estic a Espanya sempre havia treballat per a altres empreses. Sóc una persona molt activa i independent i sempre he tingut el desig de poder emprendre pel meu compte. Emprendre és, per a mi, una manera de ser, és sinònim d’aportar. Per la seua part, Mirabelle també al seu país era emprenedora, tenia una perruqueria.

Quin paper juga en tot això la Fundació Novaterra? I l’accés al crèdit que t’ofereix Caixa Popular?

La meua col·laboració amb la fundació com a voluntària i en un segon moment treballant en Novaterra Catering m’ha permés fusionar la idea d’emprendre i d’ajudar al meu entorn. Gràcies al projecte Dona Emprèn, desenvolupat per la Fundació Novaterra amb la col·laboració de Caixa Popular, he pogut construir i fer realitat la meua idea empresarial i de vida. M’han proporcionat suport humà, tècnic i el capital inicial necessari, gràcies al crèdit concedit, per a posar les primeres rajoles d’aquest somni.

Quin futur «somies» per a Acompanyarte?

Veig persones que treballen juntes i que cullen ajuda per als altres. Que comparteixen l’alegria del dia a dia, famílies que es reuneixen, fent un servei a la comunitat. Veig una manera de viure humana orientada a la persona. Tot això mitjançant els valors afegits a l’art i que es troben presents a Acompany-art.