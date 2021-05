L'ONG Moviment per la Pau -MPDL- treballa a Guatemala des del 1996, any en què es van signar els Acords de Pau després de 36 anys de conflicte armat intern. Des de llavors se centren en defensar i promoure els Drets Humans de la població guatemalenca, incidint en el dret de les dones a una vida lliure de tota forma de violència.

En aquesta línia, van organitzar l'exposició "Mirades diverses per la pau", que va sorgir arran d'un concurs fotogràfic realitzat en 2019 per commemorar el Dia Internacional per la Pau i mostrar les diferents versions d'aquesta.

Una exposició que, després de mostrar-se en diversos llocs de Guatemala, ha viatjat a Espanya, concretament a València, per seguir visibilitzant i sensibilitzant a la ciutadania. "Mirades diverses per la pau" s'emmarca en el projecte "Enfortiment de capacitats del diàleg polític de defensores i defensors de Drets Humans a Guatemala", finançat per la Generalitat Valenciana i executat al costat de SEDEM, i compta amb la col·laboració d'ADIF.

La visita a València es mostra a través d'un vídeo de tres minuts de durada en el qual participen responsables de el Moviment per la Pau, com Ángel Jiménez, responsable de el projecte a Madrid, i Marisol Cortés, responsable de missió de l'organització a Guatemala. Apareixen, a més, diverses dones guatemalenques que han participat abordant l'èxit de el projecte.

A l'exposició cobren gran importància aspectes com les mirades dels seus protagonistes. En algunes ocasions mostren i recorden éssers estimats desapareguts o assassinats, alhora que participen en manifestacions que reclamen justícia i memòria al país.

Altres fotografies recullen escenes de suport mutu, amor i respecte entre guatemalencs i guatemalenques en oposició a la violència, la guerra i la violació dels Drets Humans. Aquí els somriures cobren també gran rellevància perquè, com destaca Ángel Jiménez, «les dones guatemalenques són forts i resilients, miren cap al futur amb optimisme i s'aixequen sempre, malgrat totes les dificultats que viuen diàriament». Al que Marisol Cortés afegeix «la majoria de la societat no és violenta i sí crida 'PAU'».

A la mostra també té cabuda l'amor lliure i divers que encara és perseguit i menyspreat en un país com Guatemala i en molts altres llocs de del món.