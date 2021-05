«Adopta un abuelo» i Aiudo, dues startups amb un alt impacte social centrat en els més grans, han signat una aliança per millorar l’acompanyament de la tercera edat i eradicar la solitud que pateixen molts d’ells i elles en l’actualitat. L’experiència pilot consistirà en una primera fase en què «Adopta un abuelo», associació que connecta generacions a través de l’acompanyament recurrent i telefònic, oferirà a tots els clients de Aiudo, empresa de cures a domicili, el seu servei de «Minuts en Companyia».

Gràcies a això, més d’un miler de persones grans que viuen en solitud gaudiran d’un acompanyament telefònic o per videotrucada a través del sistema desenvolupat per l’equip de tecnologia de «Adopta un abuelo», que garanteix la seguretat i privacitat en cada comunicació. En paraules del CEO i fundador de l’entitat, Alberto Cabanes, signar aquesta col·laboració, «suposa un impuls més per complir el nostre objectiu d’acompanyar totes les persones majors de el món». Així mateix, lloa la tasca de la startup de cuidadors ja que «fer-ho de la mà de l’equip de Aiudo es tradueix en compromís, cooperació i treball ben fet».

Més de 4.500 voluntaris

Per dur a terme aquest acompanyament, «Adopta un abuelo» posarà a disposició de les més de 1.000 persones majors d’Aiudo un equip format per més de 4.500 joves voluntaris. Amb això, «esperem visibilitzar el nostre programa d’acompanyament intergeneracional entre la comunitat de cuidadors i de persones majors de Aiudo i animar-los a que formin part d’ell», assenyala Cabanes. L’objectiu final serà «intentar aportar un valor afegit tan preuat com és la companyia i poder ser escoltat», afegeix Eivissa, CEO d’Aiudo. Des d’ambdues entitats apunten a consolidar una aliança a llarg termini entre tots dos en cas d’èxit d’aquest pilot.