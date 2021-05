Des que es va declarar la pandèmia fa més d’un any, els sistemes de salut dels països on treballa Farmamundi s’han vist més afeblits si cap, comprometent no sols la salut de les persones davant un possible contagi del virus, sinó augmentant els nivells de pobresa i violència motivats per una crisi econòmica galopant. Actualment, el Fons d’Emergències de Farmamundi assisteix a més de 76.300 dones, xiquetes i xiquets a Iemen, l’Iraq, República Democràtica del Congo, Kenya i Moçambic, per a frenar el virus i previndre l’escalada de violència sexual.

En contextos d’emergència la població que pateix amb major cruesa les conseqüències són les dones i els menors d’edat. A Iemen, el coronavirus podria ser una mica més que la punta per a una població atacada ja pel còlera, la diftèria, el dengue i la fam. Només la meitat de les 3.500 instal·lacions sanitàries del país funcionen completament, cosa que significa que 19,7 milions de persones manquen d’assistència mèdica bàsica.

«Un exemple d’això el trobem en la governació de Raymah, situada en el centre de la muntanya occidental. Allí treballem al costat de l’ONG local DGHF en l’aprovisionament de medicaments i inputs mèdics als quatre centres de salut que existeixen», explica la responsable d’Acció Humanitària de Farmamundi, Tania Montesinos. L’actuació del Fons d’Emergències està facilitant assistència sanitària a 4.500 persones, tenint en compte les necessitats més immediates en medicaments essencials relacionats amb les malalties de major prevalença en la zona.

De la mateixa manera, a l’Iraq, l’ONG està immersa en la construcció d’un centre de salut per a l’atenció primària de la població desplaçada interna en el camp de Cham Mishko, en Duhok, Kurdistan Iraquià. Es tracta del campament més gran de la regió, que alberga actualment a unes 26.600 persones, en la seua majoria població yazidí. «El camp compta amb un sol centre mèdic que resulta insuficient per a abordar les necessitats de tota la població. La nostra missió és enfortir la capacitat operativa del seu sistema de salut i garantir serveis sanitaris integrals, sostenibles i sense discriminació durant tot el cicle vital», detalla Montesinos. Al voltant de 26.750 persones (12.703 dones i xiquetes), es veuran beneficiades per aquesta actuació al costat de l’ONG local Heevie.

Previndre la violència sexual

La violència i la pobresa cada dia obliguen moltes persones a fugir de les seues cases i països. La població refugiada i desplaçada interna sobreviu com pot en assentaments informals, on la cobertura sanitària és deficitària. «A esta situació se suma el risc de patir violència sexual, ja que en estos camps no existeix protecció per a la població més vulnerable, com són les dones i els menors de cinc anys», comenta Tania Montesinos. A la República Democràtica del Congo, el 52 % de les dones menors de 15 anys reconeix haver patit algun tipus de violència física al llarg de la seua vida i el 30 % de violència sexual. Kivu Nord i Kivu Sud acumulen el 50 % dels casos de violència sexual registrats en tot el país.

Precisament en Beni, Kivu Nord, els esforços de Farmamundi se centren en la prevenció i mitigació de la violència sexual i de gènere, on s’atendran 15.848 dones i xiquetes. Al costat de Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire i Grup d’Associacions per a la Defensa dels Drets Humans i la Pau, es treballa en les estructures de salut de Malepe, Ngongolio, Rwangoma, formant a personal sanitari i a conselleres de salut per a millorar l’atenció sanitària de dones. A més, s’estan dotant als centres sanitaris de medicaments i útils metges. «Tot això acompanyat de la creació d’una xarxa comunitària d’agents defensors de drets sexuals i reproductius, així com d’accions de sensibilització en col·legis, i a través de la ràdio. Igualment, estem creant grups de dones o fent costat als ja existents per a afavorir les cures mútues, l’intercanvi i aprenentatges per a la recuperació psicosocial de les supervivents», afig Montesinos.

Per altra banda, a Kenya, s’està ampliant la cobertura en salut bàsica, salut sexual i reproductiva i salut matern-infantil, destinada a la població refugiada urbana en els assentaments informals de Eastleigh North, a Nairobi. En total, es contemplen 14.060 atencions, entre parts, consultes prenatals i altres cites referents a malalties prevalents, covid-19 o altres brots epidèmics. A més, s’estan repartint kits nutritius i d’higiene, i impartint sessions de sensibilització i formació en la fabricació de draps i sabons. També s’estan reforçant els recursos de suport psicosocial i activitats generadores d’ingressos per a la completa restitució dels drets de les supervivents de violència. Abans d’estiu s’espera haver ajudat, de la mà de l’ONG local HESED-Africa, a unes 45.840 persones, de les quals 35.331 són dones.

Ajuda a les escoles de Moçambic

Un dels punts en els quals més atenció s’ha posat és en la importància de mantindre les escoles obertes o de ser capaces de reobrir-les amb seguretat, com un mètode de reducció de la desigualtat a generacions futures i evitar que l’alumnat quede en una situació de desemparament. A Moçambic, el desafiament d’obrir les aules representa un assumpte destacat, ja que només el 20 % d’estes tenen instal·lacions per a llavar-se les mans.

Actualment, Farmamundi i l’ONG local United Purpose realitzen una intensa promoció de la higiene a les escoles de primària del districte en Sussundenga, a la província de Manica, amb la finalitat de reduir els contagis per covid-19, ara que s’han reobert els centres. Esta mesura complementa a altres accions dutes a terme anteriorment, com ha sigut el subministrament de material d’higiene i sanejament (sabó, desinfectants, poals de fem ...), amb el suport de la Xunta de Galícia, o la instal·lació de sistemes de neteja de mans en 11 escoles, de la mà de la Generalitat Valenciana.