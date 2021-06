Yolanda Ramón explica què ha suposat emprendre per a la seua vida i desenvolupament.

Quan comences a pensar en convertir-te en empresària?

Des de sempre m’ha agradat el tracte directe amb la gent, em dóna vida. Les circumstàncies per les que he passat han estat molt difícils, he hagut de lluitar contra un càncer i una situació familiar inestable. A això li sume que no he trobat treballs estables, sempre ocasionals i molt poc estimulants o poc adequats per la meua salut. Així que pensava en tindre alguna possibilitat obrint un negoci, però no comptava amb possibilitats econòmiques per fer-ho i al no tindre feina tampoc eren viables els préstecs bancaris, fins que una amiga em va parlar de Novaterra.

Quin paper juga la Fundació Novaterra i l’accés al crèdit que t’ofereix Caixa Popular?

Sense ells La Botiga al Pes no existiria, però tampoc aquesta nova Yolanda, més segura de si mateixa, sense por a enfrontar-se a la vida. Més enllà de l’accés al crèdit, m’han donat esperança, formació, m’han ofert una eina amb la qual tirar endavant sense dependre de ningú. Amb el projecte Dona Emprèn les dones recuperem la força, la nostra veu, recuperem la nostra identitat. Li vam acceptar un pols a la vida que fins ara no érem capaços d’aguantar. Vull aprofitar l’oportunitat per donar les gràcies a tot l’equip humà de la Fundació Novaterra, per l’esforç en formar i potenciar les habilitats de les persones, a les persones que a través del voluntariat ens brinden el seu temps i experiència, sempre amb amabilitat i afecte, i per descomptat, a Caixa Popular per la gran tasca social que estan fent. No ens adonem fins a quin punt els dos projectes tenen cura de nosaltres. Durant tot el procés han estat estudiant la viabilitat d’el projecte perquè siga un èxit, han estat enfocant cap a l’opció més apropiada per a mi, reforçant les meues debilitats i traient partit als meus punts forts. Tot això no té preu.

Com neix la idea de La Botiga al Pes? Què busques oferir a la ciutat d‘Alaquàs?

Sóc una persona que com em diu una amiga, em guie per l’emoció i les sensacions. Quan va sorgir la possibilitat de formar part del projecte Dona Emprèn a Novaterra, em van passar milers d’idees pel cap, des de muntar una floristeria, perquè m’encanta la natura, fins a una botiga de salaons. Estic formada en cuina i restauració, de manera que conec la forma de preparar els aliments i de seleccionar-los segons la seua frescor. Buscava el tipus de producte que transmetés que ve del camp a la taula, sense passar per moltes manipulacions, natural i saludable. Paladars vells que volen recuperar sabors de el passat, paladars joves que busquen cuidar el seu cos, paladars exigents que busquen qualitat a bon preu, contribuint a un comerç que busca minimitzar l’ús de plàstics i envasos d’un sol ús.A Alaquàs li ofereix la possibilitat d’aconseguir productes a granel (llegums, fruita seca, fruites deshidratades, pastes de sabors exòtics, cafè, ous de corral, sucre, una gran varietat d’arrossos, espècies etc.) de qualitat i a molt bon preu. També productes ecològics que, encara que una mica més cars que els tradicionals, fan a la llarga més saludable la nostra vida. Jo sempre dic millor gastar-me els diners en això que en medicines en el futur. També tinc un petit racó de cosmètica natural, per a les pells més delicades i amb tendències a patir al·lèrgies. I, per descomptat, els ofereix un comerç respectuós amb el medi ambient.

Quin futur «somies» per al teu projecte?

Somie que em vaja tan bé que puga retornar l’ajuda que estic rebent i que em done l’oportunitat d’ajudar a altres persones que es troben en la meua situació. Amb això, seria molt feliç.

Què li diries als teus veïns i veïnes que t’estiguin llegint?

Molta gent em coneix i saben pel que he passat. El meu somriure és allò que busque recuperar i oferir a tothom i encara que els meus fills, la meua família, la meva parella, les meues amigues, han estat el meu salvavides, als meus veïns vull agrair la seva ajuda en moments difícils. Tinc veïnes, ara amigues, que han estat el meu auxili en diverses ocasions, i no només en la meua finca, també en comerços com la farmàcia de sota de casa, la fruiteria, peixateria, carnisseria, copisteria, tots del meu barri.