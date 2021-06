Nacions Unides ha nomenat el 2021 Any Internacional per a l’Eliminació del Treball Infantil. Amb motiu del Dia Mundial contra el Treball Infantil que se celebrà el passat dissabte. La Tenda de Tot el Món, al costat de la resta de les organitzacions de Comerç Just de la Coordinadora Estatal, va recordar que darrere de molts dels productes que consumim de manera quotidiana hi ha explotació laboral de menors, i va insistir en la necessitat d’un consum responsable i crític.

Les dades de l’Organització Internacional del Treball revelen la magnitud d’esta realitat, que a més s’està aguditzant a causa de l’augment de la pobresa, al tancament d’escoles, i altres conseqüències derivades de la pandèmia de la covid. En l’actualitat, 152 milions de xiquets i xiquetes treballen, quasi la meitat només tenen entre 5 i 11 anys. Per sectors, el 70 % està ocupat en l’agricultura. Per regions geogràfiques, la major prevalença es dona a Àfrica, on 1 de cada 5 menors treballen.

No obstant això, les xifres podrien ser majors, ja que una gran part dels productes que consumim estan elaborats amb matèries primeres de tot el món, i són processats, assemblats, envasats i adquirits en tots els mercats. En estes cadenes de producció s’amaguen diverses formes d’explotació laboral infantil que sovint són invisibles i difícils de mesurar.

El Comerç Just prohibeix l’explotació laboral infantil. Este és un dels principis essencials que han de complir les més de 3.000 organitzacions productores (d’alimentació, tèxtil, cosmètica, complements, joguets…) que pertanyen a esta xarxa internacional d’economia solidària. A més, han d’adherir-se a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Xiquet/a i a les lleis nacionals o locals sobre este aspecte. D’altra banda, gran part d’elles inverteixen la prima social que els aporta el Comerç Just en iniciatives relacionades amb l’educació dels xiquets i xiquetes (escoles infantils, beques, ajudes per a material escolar o transport, etc).

La campanya «Contra el treball infantil, jo trie Comerç Just» convida a les famílies, centres educatius, i a la ciutadania en general, a fer-se fotografies amb este missatge o amb algun producte de Comerç Just, i publicar-lo en les xarxes amb l’etiqueta #ElijoComercioJusto.

Les imatges de la campanya es poden descarregar en la web www.comerciojusto.org.