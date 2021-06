Des que van començar les accions com a associació fa ja més de quinze anys, l’any 2005, Buscant Alternatives-Lloc de Vida ha crescut de forma exponencial, podent oferir ajuda més enllà de Burjassot i Benimàmet, territoris on va iniciar-se el projecte. Actualment, el seu camp d’actuació ja arriba a diversos municipis de tota la província de València, on desenvolupen les quatre principals àrees del projecte: l’acollida, la formació, la integració laboral i el suport a la infància. El projecte «Haciendo Camino» s’integra entre l’acollida i la formació.

Quin és l’objectiu principal de «Haciendo camino»?

Atendre les necessitats bàsiques de les dones que venen, per què es puguen integrar de forma correcta a la societat. Principalment està pensat per a dones migrades, però també atenem a dones nacionals. Estes dones estan majoritàriament en risc d’exclusió social, i el que fem nosaltres és treballar per acollir-les, sostenir-les, acompanyar-les, preparar-les i integrar-les. Així doncs, oferim un acompanyament, una inclusió i integració social, una formació, una capacitació i un foment de les xarxes de suport, per tal que aquestes persones puguen aconseguir una feina digna i un desenvolupament d’actituds i capacitats personals i laborals.

Com s’estructura el projecte?

Amb itineraris personalitzats per a cadascuna de les dones que venen. Estos itineraris s’articulen a través de huit mòduls diferents de formació calendaritzats al llarg de l’any i que permeten a cada dona desenvolupar-se en els àmbits que desitge.

El projecte el desenvolupeu entre Lloc de Vida – Buscant Alternatives i el Servicio Jesuita de Ayuda a Migrantes. Com va sorgir esta relació?

Quan vam haver de paralitzar les activitats pel decret de l’estat d’alarma vam començar a detectar situacions cada vegada més dramàtiques al voltant de moltes persones i famílies, i que molta gent veia severament afectat el seu projecte vital. A partir d’ací vam decidir construir una proposta perquè algunes famílies i persones pogueren compartir les experiències que estaven vivint, per tal de poder reconstruir o reformular els seus projectes vitals. Ens trobàvem en un moment crític tant a nivells personals com de societat i volíem que este moment crític fos també un moment activador de respostes personals a la situació d’adversitat.

Quin paper tindrà cada associació en el projecte?

L’acollida la fem les dues entitats. Nosaltres seleccionem a les possibles usuàries des de la nostra entitat i ells des de la seua. El seguiment de l’evolució, igualment, el fa cada entitat a les dones que formen part del seu grup de treball. El que sí que ens repartim són els mòduls de formació, tot i que, per experiència formativa, la major part els duem a terme des de Lloc de Vida. Igualment, compartim els espais de les dues entitats depenent de les necessitats de cada situació. El treball conjunt entre les dues entitats, segellat amb un conveni de col·laboració, consisteix principalment en ajudar-nos mútuament quan alguna de les dues té dificultats, però sobretot en compartir el que tenim cadascuna: nosaltres tenim voluntaris i ells tenen espais.

Com s’aconsegueix integrar al mercat laboral a persones que pateixen una doble discriminació sistèmica: per ser dones i per ser migrants?

Cal, primer de tot, millorar les competències de les persones, perquè és imprescindible per augmentar les possibilitats d’inserció. Després cal que nosaltres aconseguim també ampliar les sortides laborals que tenim l’oportunitat d’oferir-lo.

A escala pràctica, què aporta «Haciendo camino» a la societat?

Quan es parla d’integrar a una persona a la societat esta integració ha de ser adequada, per això nosaltres estem cuidant molt este procés. En segon lloc, també estem aportant una recuperació de les persones usuàries, que han patit un xoc d’un procés vital, perquè ningú pren la decisió de migrar per gust, sinó que sempre hi ha uns condicionants i gairebé sempre són traumàtics. Són persones que estan passant un dol, i la nostra tasca va més enllà d’aconseguir que troben una feina, consisteix també a recuperar a estes persones que venen trencades.