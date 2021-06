Representants de grans i xicotets municipis de la Comunitat Valenciana debaten esta setmana sobre la necessitat de reforçar les polítiques públiques de cooperació internacional que s’impulsen des de les administracions locals davant els reptes globals als quals ens enfrontem, com l’augment de la pobresa i les desigualtats. Ho estan fent en les «IV Jornades de Cooperació Internacional. Municipis front als desafiaments globals», organitzades per la Coordinadora Valenciana d’ONGD en col·laboració amb el Fons Valencià per la Solidaritat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

La trobada -que s’està celebrant de manera online degut a la situació sanitària provocada per la pandèmia de la covid- es va iniciar el dia 16 i continuarà el 23 de juny, i comptarà amb la participació de representants dels ajuntaments de València, Castelló, Sagunt, Quart de Poblet, Morella i Barcelona, entre d’altres.