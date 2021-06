Maka i Olé i l’artista plàstica María José Marco han signat un acord per a la incorporació d’un disseny de l’artista als productes de moda de Maka i Olé, on part dels beneficis de la venda aniran destinats a la Fundació Novaterra.

Maka i Olé és un dels 13 projectes que s’han posat en marxa en l’últim any dins del programa de foment de l’emprenedoria per a dones amb dificultats d’accés al crèdit Dona Emprèn, dut a terme per la Fundació Novaterra amb la col·laboració de Caixa Popular .

Patricia Azpelicueta és la seua creadora, un projecte de venda online de moda activista, amb una preocupació per generar no només peces sostenibles, orgàniques i confeccionades d’una manera ètica; sinó també per tenir un fort compromís social i ètic amb diferents causes, a través de l’art.

La idea és reduir la petjada i protegir el planeta i compartir la moda lenta no com a tendència, sinó com a filosofia de vida.

Però es tracta a més d’uns dissenys que busquen transformar la societat a través de la manera en què ens presentem al món a través de les peces de roba que portem posades.

Per la seua banda, María José Marco és una reconeguda pintora, fotògrafa i il·lustradora valenciana que realitza projectes de contingut social com la violència de gènere, el feminisme, l’ecologia, la violència i la mort.

«Inhala/Exhala»

L’obra que Marco ha donat forma part del projecte Inhala/Exhala». A la imatge es pot veure una caixa toràcica amb uns pulmons ennegrits d’on brollen uns elements orgànics de colors: Una reflexió sobre la importància de la respiració i la necessitat de tornar-nos a reconnectar amb la natura en un planeta lliure d’agents agressors i contaminants, i que es veurà aplicada a camisetes, tasses, bosses, i altres productes.