Manos Unidas Valencia va celebrar el divendres el seu tradicional sopar solidari del mes de juny, que ha hagut de ser de forma virtual a causa de la pandèmia, en lloc de reunir als comensals a la Plaça de la Verge. Cada persona va celebrar enguany el sopar solidari a casa i va donar l’estalvi d’este menjar frugal als més necessitats. Els donatius es destinaran al finançament de projectes com «Desenvolupament agrícola en 10 llogarets tribals», a Índia; «Formació professional de qualitat al nord de Nigèria» per a joves desocupats, en una zona molt procliu a la desestabilització; o bé «Atenció Primària per comunitats rurals a Timor», per a famílies molt pobres on hi ha falta d’higiene i malnutrició que agreugen els problemes de salut.