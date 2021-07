El Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de Castelló han signat un conveni de col·laboració per a desenvolupar en 6 municipis de la província (Almenara, Viver, Benassal, Benicarló, Montanejos i Castelló de la Plana) la segona edició el projecte d’educació per al desenvolupament «In/Sostenible. Territorialitzant els ODS». Este projecte, que suposa una inversió total de 18.914,63 euros, dels quals la Diputació de Castelló aporta 15.000 €, té com a finalitat divulgar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 entre la ciutadania dels municipis participants.

Respecte a les diferents activitats que es desenvoluparan a les localitats participants es troben l’exposició «In/Sostenible: Un camí cap a la sostenibilitat» i el conta-contes «Anem a cercar un tresor», activitat oberta i dirigida a les famílies i públic infantil amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar sobre la necessitat i urgència de canviar els hàbits rutinaris i la forma de consum per no acabar amb el planeta.