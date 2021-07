Save the Children ja ha iniciat els seus campaments d’estiu i colònies urbanes en la Comunitat Valenciana per a fer costat a més de 500 xiquets i xiquetes en risc de pobresa i exclusió social. L’organització continua impulsant estes accions estivals per a proporcionar alimentació, reforç educatiu i suport emocional a la infància més vulnerable, així com per a fomentar les activitats esportives i els hàbits de vida saludables entre els xiquets i xiquetes després d’un curs acadèmic marcat per les restriccions a les aules ocasionades per la covid-19. Save the Children considera d’especial importància este tipus d’intervenció per a evitar la desconnexió de l’alumnat desfavorit durant l’estiu i per a garantir que els menors amb menys recursos tinguen les mateixes oportunitats.

«Gràcies als nostres programes d’estiu xiquets i xiquetes vulnerables de la Comunitat Valenciana compten amb una alimentació adequada durant més temps i poden gaudir d’activitats a l’aire lliure i rebre el suport educatiu que necessiten de cara a la volta a les aules al setembre. Este suport extra és fonamental per a moltes famílies i ajudarà al fet que els xiquets i les xiquetes de les llars més vulnerables no es queden arrere», assegura Yolanda Carmona, coordinadora de projectes d’Acció Social en la Comunitat Valenciana.

Save the Children porta més de 20 anys fent costat a la infància en risc de pobresa i exclusió durant els mesos d’estiu en la comunitat Valenciana i a Espanya. Enguany, a més de València, Alacant, Paterna i Mislata, l’organització atendrà xiquets i xiquetes d’entre 3 i 17 anys de Sevilla i Cadis (Andalusia), Barakaldo i Vitòria-Gasteiz (Euskadi), Illescas (Castella-la Manxa), Madrid i Leganés (Comunitat de Madrid), Barcelona, Canovelles i Lleida (Catalunya) i Melilla.