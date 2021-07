Com i quan arribes a Espanya?

Vaig arribar amb una maleta plena de somnis i esperances en plena pandèmia al febrer del 2020. Vaig decidir arriscar-me a creuar a este costat del continent, tan lluny de la meua família. Moltes persones em preguntaven: no et fa por anar-te tan lluny? I jo els deia que més por em donava no fer-ho, veure com el temps passa i la vida es va davant dels meus ulls. Perquè el temps no es deté ni espera per tu.

A què et dedicaves al teu país?

La meua família té un supermercat en El Vigia, una ciutat on les persones tenen una qualitat humana increïble. És impossible no parlar d’ella sense que se’m faça un nus en la gola. I abans de partir treballava en el supermercat familiar.

T’alegres d’haver pres la decisió d’emigrar?

Sens dubte puc dir que ha sigut una de les millors decisions que he pres en la meua vida, i estic agraïda a Déu i a la vida per haver-me donat la força per a prendre-la. Ha sigut molt difícil al principi, com tot començament en un país que no siga el teu. I deixar arrere als meus pares i als meus nou germans i les seues famílies. Però els resultats han sigut molt satisfactoris. La vida m’ha ensenyat a lluitar pels meus somnis, a mai rendir-me. Al fet que si lluites i lluites, i continues lluitant pels teus somnis, en algun moment se’t donen.

I com arribes a la Fundació Novaterra?

Arribem a Madrid en ple confinament a un pis refugi de la Creu Roja. Compartíem pis amb dos famílies més que també eren refugiats com nosaltres. Érem huit persones en un pis de tres habitacions. Va ser la mateixa Creu Roja la que ens va derivar a Novaterra a Alzira. I no m’aconseguirà la vida per a agrair-los tot el que han fet per mi i la meua família!

I d’ací a ser empresària! Com naix Zona Granater?

Quan arribe a la fundació vaig conéixer a Merche, la meua orientadora laboral. Quina persona tan meravellosa i humana! Van veure que podia ser una bona candidata per a entrar en el programa Dona Emprèn de suport a dones emprenedores. Apenes vaig arribar al programa tenia clar que el que volia muntar era una botiga de venda a granel.

Vaig tindre l’oportunitat de ser encarregada d’una botiga com esta en el 2019 i vaig quedar enamorada. Em vaig dir «algun dia Déu m’ha de concedir mi el desig de tindre una botiga com esta». I crec que em va escoltar. Algunes persones em deien: «No et fa por muntar un negoci com està la situació amb la pandèmia?» I jo els deia, més por em dona no fer-ho, no intentar-ho, quedar-me pensant que hauria passat si no l’haguera intentat.

Què significa Zona Granater?

És un nom compost per les síl·labes «gra» de granel, «nat» de natural i «ter» de terra, «granater». Soc amant de la naturalesa, dels animals... i volia que el meu negoci portara un nom que descriguera el missatge que vull transmetre amb la venda a granel. Reduir l’ús de plàstics i agents contaminants que cada dia destrueixen més el planeta i tants animals que moren en la mar per tots els envasos que acaba allà.

Quin paper juguen en este projecte Novaterra i Caixa Popular?

Novaterra va confiar en mi, en els meus somnis, en el meu projecte i em van ajudar perquè es fera realitat. Sense ells això no seria possible i sense Caixa Popular, que ajuden a persones com jo, que tenen projectes molt bonics però que no compten amb els mitjans econòmics per a dur-los a terme. Que ens donen suport és una cosa admirable.