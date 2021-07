Farmamundi ha aconseguit desenvolupar i adaptar 92 projectes i programes de salut a la nova realitat imposada que van ajudar a millorar la qualitat de vida d’1.648.099 persones l’any 2020. A més, ha distribuït més de 90 tones de medicaments i equips de protecció individual (EPI) per a previndre i frenar la covid-19 en 27 països del món.

«El coronavirus ha posat contra les cordes als sistemes de salut més sòlids del món, evidenciant la fragilitat i vulnerabilitat de l’ésser humà enfront de les amenaces en l’àmbit de la salut. La resta de països, amb sistemes sanitaris més febles, estan patint amb major impacte els efectes de la pandèmia, amb afectacions també en l’àmbit econòmic i social, accentuant així les inequitats i desigualtats, que ens ha obligat a intensificar el nostre treball», afirma el director general de Farmamundi, Joan Peris.

Accés a medicaments

L’accés als medicaments ha cobrat especial importància en estos moments de pandèmia global, sent la vacunació majoritària de la població una de les millors alternatives per a eixir conjuntament d’aquesta crisi sanitària. «No obstant això, novament presenciem enormes diferències entre l’accés a les vacunes i el ritme de vacunació entre els països amb majors recursos i la resta. Esta situació encara es veu agreujada quan existeixen conflictes bèl·lics i de reclusió forçada, com són el cas de Iemen o Palestina, així com la situació dels camps de persones refugiades en països com Kenya o Uganda, on no estan garantides les condicions mínimes de salubritat per a l’adequada prevenció del virus», prossegueix Peris.

Tot l’equip de logística humanitària de Farmamundi es va bolcar per a subministrar els equips de protecció individual a les entitats humanitàries que van sol·licitar suport, destacant Creu Roja, Metges del Món i Càritas, a més de les entitats de distribució farmacèutica. En total, han sigut 90.354 quilos d’ajuda humanitària enviada a 27 països del món, de les quals quasi quaranta van ser material EPI per a previndre la covid-19.

Quasi 100 projectes i programes

Malgrat la complexa situació, l’ONG ha continuat treballant, a través de 92 projectes de cooperació i acció humanitària en 19 països, adaptant les intervencions al nou context generat per la covid-19, en coordinació amb les autoritats locals i entitats sòcies dels països on treballa, per a donar una resposta efectiva i millorar la salut de la població.