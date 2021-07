Quin és l’objectiu principal del projecte «Dibuja bonito»?

«Dibuja bonito» naix com una eina per a autogestionar-nos econòmicament com a associació, al mateix temps que per donar visibilitat al col·lectiu de la diversitat funcional des d’una forma artística, a través de la creació d’una marca.

D’on naix la idea de visibilitzar a través del disseny?

Nosaltres féiem «rastros» on moltes persones ens deien «no em dónes res a canvi, però jo et done açò». Al final era com que al nostre producte li faltava dignitat. Aleshores vam decidir fer un «rastro» però amb productes fets per les persones amb discapacitat física que formen part d’Aprodis, i que foren coses diferents, però també que la gent els comprara perquè li agradaven, no només per ajudar. Volíem sortir de la cultura de la pena del «no m’agrada però t’ho compre», que tantes vegades es relaciona amb la discapacitat.

I vau decidir fer dibuixos i digitalitzar-los. Per què?

Sí, les persones amb diversitat fan els dissenys i després, a través d’un procés de digitalització, es traslladen en productes. El perquè fem dibuixos és bàsicament perquè a la majoria d’ells els hi agrada molt dibuixar, així que és una cosa que els estimula. I també perquè el dibuix ens serveix per a buscar referents, com l’exemple de Frida Kahlo, que l’hem utilitzat molt perquè entra dins la diversitat funcional.

Quins productes elaboreu des de «Dibuja bonito»?

Fins al moment hem fet tasses, davantals, imans, llibretes, motxilles i camisetes. I tots estos productes els elaborem amb missatges de valors que volem que siguen transversals en la societat, com ara la perspectiva de gènere. També tenim molta cura de quins tipus de materials comprem, perquè volem que la marca servisca també per a conscienciar i sensibilitzar en matèria ecològica.

L’ajuda rebuda per a projectes interassociatius servirà per a adquirir material?

La nostra activitat requereix sí o sí comprar material a tercers, ja que nosaltres serigrafiem tasses o camisetes, però no les podem produir. Per açò l’ajuda rebuda ens és molt important, ja que ens permet comprar material per a seguir duent a terme la nostra activitat i, sobretot, perquè ens apropa a la possibilitat de comprar maquinària per a poder produir nosaltres mateixos i acabar arribant a l’objectiu final de tenir un taller i dependre, cada vegada menys, de les empreses.

Com va sorgir l’aliança amb l’associació «Mujer, Ocio y Trabajo»?

A Aprodis tenim domini de l’atenció social a persones amb diversitat funcional, però tenim mancances en temes tèxtils. Encara que no havíem treballat mai junts, ens coneixem perquè hi ha gent que està a les dues associacions i, sobretot, perquè les nostres seus estan de costat i portem molts anys compartint espai. Així que vam decidir ajuntar-nos per desenvolupar este projecte.

Es planteja, doncs, com una aliança a llarg termini?

Totalment. Les dos entitats estem encantades de treballar juntes i la coordinació és molt fàcil. A més, l’objectiu a llarg termini és crear una marca que siga essència de la diversitat funcional i en la qual s’engloben diferents productes i que tinga un missatge que es relacione amb la diversitat.

Com creieu que pot influir en la societat aquest projecte?

Pot ser molt beneficiós, sobretot perquè en la diversitat ens passa molt que molta gent que no ens coneix es sorprèn molt quan ens coneix. Serveix perquè la gent es consciencie i veja que en la diversitat funcional hi ha molta capacitat.