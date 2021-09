Caixa Popular s’uneix a la resta d’entitats de el Grup Caja Rural, a Assegurances RGA i a l’equip ciclista que patrocinen per celebrar el Dia Solidari i demostrar el seu esperit sostenible i social, col·laborant amb les persones que més ho necessiten donant el 10 % de les pòlisses d’assegurances que es van vendre el divendres passat a Càritas que, amb el seu projecte «Dret a l’alimentació», proporciona ajuda de primera a les persones amb dificultats.

Per fer més visible el Dia Solidari, durant el mateix dia els empleats del Grup Caja Rural i Assegurances RGA van vestir una samarreta verda solidària i sostenible dissenyada especialment per a aquest dia, compartint valors com el compromís i l’ajuda. Es tracta del complement perfecte de la Volta en Verd, l’acció de sostenibilitat que van realitzar l’equip ciclista Caja Rural-Assegurances RGA, l’asseguradora i les caixes rurals amb presència en el recorregut de la Volta a Espanya.

Amb l’objectiu d’aconseguir 1.000 likes a el dia en xarxes socials per fer una donació de 2.000 euros diaris, l’equip ciclista va llançar la Volta en Verd de la mà dels seus patrocinadors. Aquesta iniciativa va comptar amb la participació de persones influents que van mostrar el seu suport amb els seus missatges. Entre ells, Iker Casillas, Pepe Reina, l’actor Santi Rodríguez o l’ex-ciclista Óscar Pereiro. Gràcies a ells i als milers de persones participants es van aconseguir els 21 reptes de la Volta en Verd i es van donar 42.000 euros per a diferents projectes sostenibles i solidaris.