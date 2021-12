L’associació Iniciatives Solidàries és una de les organitzacions seleccionades en l’última convocatòria d’un Dia de Salari, on l’equip humà de Caixa Popular dóna voluntàriament un dia del seu salari i l’entitat aporta, a més, el doble la quantitat recaptada. Ha rebut 5.000 euros per al seu projecte «Pasos para mujeres jóvenes: conduciendo hacia la igualdad» que favorece el empoderamiento de mujeres en situación de exclusión social.

Per què es va crear l’associació Iniciatives Solidàries?

L’associació Iniciatives Solidàries es crea el 1993 per la iniciativa d’un grup de persones sensibilitzades per la situació d’exclusió de joves desafavorits i persones en situació de privació de llibertat a la ciutat de València. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre, independent, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar, administrar, disposar dels seus béns i donar una resposta a la problemàtica del col·lectiu esmentat de manera integral. A partir d’una afinitat filosòfica i metodològica comuna, es va començar amb un objectiu, prevenir situacions d’exclusió social amb menors, joves, persones recluses i exrecluses alhora que conscienciar la societat sobre aquesta problemàtica i implicar-la en el canvi a través de la sensibilització i voluntariat.

Quins èxits ha aconseguit fins ara?

En tot aquest temps s’han consolidat projectes, s’han desenvolupat i s’han adaptat vies d’intervenció, s’han ampliat xarxes i fòrums de col·laboració; s’ha treballat per la solidaritat de la ciutadania amb els i les més desafavorides i s’han obert noves vies de participació social. Actualment, estem acreditades com a Escola de Segona Oportunitat i estem certificades amb el Segell de Qualitat ISO 9001:2015. A més, hem apostat pel treball conjunt amb el teixit empresarial i la feina en xarxa amb altres entitats del Tercer Sector. Tots aquests èxits i una llarga trajectòria d’experiència amb persones en situació d’especial vulnerabilitat fan possible que puguem consolidar els nostres projectes de continuïtat i desenvolupar nous projectes en funció de les necessitats que es van detectant, garantint així poder continuar acompanyant les persones amb les que intervenim per contribuir a la millora de la seua qualitat de vida.

Quines són les principals dificultats a què s’enfronta?

Una de les principals dificultats trobades és la manca de finançament i les infraestructures que, de vegades, ens obliga a reduir el nombre d’activitats i objectius plantejats. D’altra banda, una altra de les dificultats que ens va motivar a presentar la nostra candidatura a aquest premi és la manca de participació de dones en formacions més demandades per homes, com és la mecànica o la preparació per a l’obtenció del carnet de conduir. Sempre intentem oferir les mateixes oportunitats a totes les persones participants, afavorint la igualtat i empoderament de les dones. Finalment, actualment ens trobem amb situacions de vulnerabilitat i exclusió social molt més accentuades, com a conseqüència de la situació sanitària viscuda en els darrers mesos. Això ha desembocat en la necessitat duna atenció més individualitzada, immediata i enfocada a necessitats més bàsiques. Des d’Iniciatives Solidàries, esperem poder fer front a totes aquestes dificultats i totes aquelles que vagin sorgint en el futur.

Què ha suposat l’aportació dels treballadors de Caixa Popular per al projecte i quin impacte ha tingut?

L’aportació de les persones treballadores de Caixa Popular ha permès dur a terme el projecte «Passos per a dones joves: conduint cap a la igualtat», que ha possibilitat la sortida de les dones en situació d’exclusió social donant suport al procés d’apoderament. Les dones que participen al programa viuen una experiència d’èxit, que els proporciona l’autonomia i la seguretat en elles mateixes, per afrontar vida amb millors expectatives i amb la capacitat de poder plantejar-se una promoció professional i personal contínua. Això és el punt de partida per recuperar la il·lusió i la motivació necessàries per cercar altres oportunitats.

¿Quins són els propers reptes que voleu aconseguir?

Un dels reptes que pretenem aconseguir és el de poder donar continuïtat als projectes estructurals que tenim a l’associació, alhora que continuar creant-ne de nous per poder cobrir les necessitats que vagin sorgint. D’altra banda, des d’Iniciatives volem continuar donant veu a les dones, per la qual cosa es seguirà apostant per projectes dirigits a promoure el seu empoderament i que aconsegueixin tot allò que es proposin per defensar el seu lloc a la societat. A més, un altre dels reptes sorgeix després de la situació de confinament i classes online, per la qual cosa Iniciatives aposta per un model actualitzat en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) on totes les persones hi tinguin accés, així com a l’alfabetització digital.