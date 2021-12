Un de cada tres delictes d’odi patits per menors de 25 anys són per racisme, i quasi dos de cada tres en el cas dels menors d’edat. Al mateix temps, en 2020, els delictes d’odi per racisme comesos en internet van créixer un 19,4 % i encara van créixer 3 punts més en el primer semestre d’este any 2021.

La joventut a Espanya està vivint una convivència amb la violència sense igual. YMCA, ONG dedicada al desenvolupament integral dels i les joves, ha volgut respondre a l’odi creixent en xarxes socials a través de la seua campanya «Hater no naixes, hater et fas», publicada en els seus perfils d’Instagram, Facebook i Twitter. L’acció s’emmarca en l’efemèride del Dia dels Drets Humans, que se celebra el 10 de desembre. Enguany, les Nacions Unides reivindiquen la superació de la pandèmia de la covid-19 mentrestant, en paral·lel, es fa front a les desigualtats, l’exclusió i la discriminació. Esta campanya forma part d’un projecte de prevenció d’esta mena de discurs que YMCA està desenvolupant a València i altres cinc localitats espanyoles més. Durant 2021, prop de 300 joves menors de 30 anys han aprés a detectar, previndre i denunciar esta forma de violència basada en opinions infundades, prejudicis i estereotips, que impedeix el creixement social i la convivència. A més, la meitat de les persones participants del projecte han nascut fora d’Espanya, en països extracomunitaris. D’esta manera, es promou el diàleg i intercanvi d’experiències, i es construeixen estratègies eficaces contra l’odi racista des de les seues experiències i necessitats.