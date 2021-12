L’ONG valenciana Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) va organitzar un webinar internacional amb més de 70 persones per a visibilitzar la canviant relació a l’Orient Mitjà i la importància de les noves narratives en este context.

L’acte celebrat el passat 18 de novembre va comptar amb la presència de ponents coneguts internacionalment, com la periodista palestina Mariam Barghouti, l’activista polític i social palestí Hassan Mahareeq i Sarit Michaeli, responsable de l’àrea d’incidència política internacional de l’organització israeliana B’Tselem.

Com a conclusió ACPP considera que «per a ser part de la solució, per a poder mobilitzar-nos i exigir el compliment de la legalitat internacional i dels drets humans, per a poder assegurar-nos que el poble palestí puga aconseguir una vida en dignitat, pau i justícia, així com el poble israelià, hem de conéixer en profunditat què és el que ocorre i permetre’ns mirar més enllà de l’evident».