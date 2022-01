Amb quina finalitat es va crear l’associació A Contracorrent?

A Contracorrent Esport Adaptat naix de la necessitat de millorar la participació de joves amb diversitat funcional en activitats esportives i d’oci. La majoria dels components de l’associació treballen en l’àmbit de la diversitat funcional, i vam veure necessari crear l’associació per a donar solució a este problema.

Quins èxits heu aconseguit fins al moment?

Hem aconseguit arribar a 40 participants entre totes les activitats que oferim (futbol adaptat, oci adaptat i el campus). Gràcies a la subvenció d’Un dia de salari, hem aconseguit oferir l’activitat d’exercici funcional amb 8 participants, el surf adaptat amb 12 participants, 3 d’ells són membres d’una casa d’acolliment de menors als quals els hem subvencionat les quotes.

Quines són les principals dificultats a les quals vos enfronteu?

Sobretot la principal dificultat és aconseguir un finançament sense eixir de la butxaca dels socis. Hem de buscar un equilibri amb preus baixos per a garantir la màxima participació dels socis, fins i tot per als que es troben en risc d’exclusió social, i mantindre la viabilitat de l’associació amb una bona qualitat de les activitats. Gràcies als voluntaris i professionals que tenim, s’està aconseguint.

Què ha suposat l’aportació dels treballadors de Caixa Popular per al vostre projecte «Esport per a tot el món» i quin impacte ha tingut?

La quantitat de diners rebuda ens ha permés tindre accés a material amb el qual no podíem comptar inicialment en les activitats projectades des de fa un temps. A més, ens ha permés poder seguir amb un fons de la beca que oferim de la que s’han pogut beneficiar 3 xiquets amb diversitat funcional i en risc d’exclusió social d’una casa d’acolliment. Amb este import hem pogut implantar l’activitat d’exercici funcional amb material de gimnàs, adaptacions i costejar les despeses de l’activitat de surf.

Quins són els pròxims reptes que voleu aconseguir?

Volem continuar creixent i millorar l’accés a este tipus d’activitats a persones amb diversitat funcional, per la qual cosa volem obrir portes a la població adulta amb activitats similars. A més d’iniciar un campament d’activitats d’aventura adaptades per a l’estiu que ve. També estem treballant per a poder traure l’activitat de bàsquet amb caminadors i cadires de rodes.