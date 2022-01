Caixa Popular millorarà la vida de les persones potenciant la labor de les associacions locals. L’entitat ha seleccionat, pels seus resultats, 10 de les seues oficines en la categoria d’oficina A per fer una donació de 2.000 € a entitats i projectes de caràcter social dels seus municipis i barris.

Esta iniciativa és complementària a les col·laboracions habituals de les oficines per reforçar el seu compromís amb les organitzacions socials locals dels pobles i barris on està present.

Entre les oficines triades, està la de Mas Camarena que ha realitzat la seua aportació a Fuvane; una organització orientada als xiquets amb paràlisi cerebral.

Per la seua part, són diverses les oficines que han triat ens que ajuden a persones amb diversitat funcional. L’oficina de Puçol l’ha entregada a Adis; la de Quart de Poblet, a Aprodis l’Horta; la d’Alaquàs de l’avinguda Miguel Hernández, a Amiar; i la seu d’Alboraia ha assignat l’ajuda al projecte Kind Surf de Mediterranean Surf Club, que ajuda a menors en risc d’exclusió. L’oficina de Catarroja ha repartit l’import entre Apami, per la diversitat funcional, i Afac, per ajudar a persones amb alzheimer. Per a esta causa, també va destinada l’ajuda d’Alzira, que recau en Familiars de Malalts d’Alzheimer. Per últim, l’oficina de Rodrigo de Pertegàs ha triat l’Asociación Cultural Filarmonica y Artes i l’Associació Valenciana d’Antropologia.