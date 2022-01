Solament el 19 % de la joventut valenciana es posaria en mans d’un professional de la salut mental en cas de tindre problemes d’ansietat, segons les dades d’un estudi que va avançar el Consell Valencià de Salut fa unes setmanes. Este percentatge disminuïx fins a l’11 % de les persones joves que pateixen estrés.

De fet, cada volta són més els i les joves que s’enfronten a problemes d’este tipus. I és que, segons les dades preliminars de l’informe, el 46,15 % dels valencians joves —entre 15 i 29 anys — afirma haver-hi travessat una depressió.

Davant estes xifres, la salut mental de la joventut passa a ser un dels temes centrals de les polítiques de joventut per als pròxims anys. Així ho va ratificar la Generalitat Valenciana quan, l’agost del 2021, va anunciar un pla de xoc contra la salut mental infantil i juvenil; amb una inversió de més de 70 milions d’euros fins a l’any 2027.

En esta línia, l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) ha començat a introduir la figura del professional en psicologia en els equips municipals de joventut, amb l’objectiu de donar resposta a l’increment de problemes de salut mental que s’està produint entre la població més jove, i introduir la promoció del benestar emocional al treball que es realitza amb les persones joves en les àrees de joventut.

Així ho ha explicat el director general de l’IVAJ, Jesús Martí, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, qui ha defensat que el rol de la psicòloga o psicòleg en joventut «és fonamental per a acompanyar i previndre des de l’educació no formal, promovent habilitats per afrontar els canvis propis i socials que cada persona jove està vivint en un moment determinat».

El director general d’este organisme dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives; ha apuntat que l’objectiu és «aprofitar l’oportunitat que ofereixen els ambients menys formals i més flexibles per a acompanyar a la joventut en les seues vivències, pensaments i emocions».

A més ha afegit que, en este sentit, un equip multidisciplinari en joventut «pot proporcionar visions diverses i complementàries per a poder acompanyar en l’àmbit socioemocional».

Per això, l’IVAJ està treballant en la construcció d’espais de contenció emocional i oci alternatiu, al llarg de tota la Comunitat Valenciana, com a manera de lluitar contra la depressió i altres problemes de salut mental.

Inici de la xarxa

L’organisme ha decidit iniciar la introducció d’esta figura professional en aquells municipis més xicotets, on els recursos són més escassos i, per tant, moltes persones joves tenen dificultats a l’hora de trobar llocs on acudir quan tenen problemes o dubtes relacionats amb la salut mental i el benestar emocional.

La introducció d’este servici es realitza a través de les Mancomunitats i ja s’ha posat en marxa en alguns municipis de les comarques del Baix Segura, els Ports, l’Alt Palància i la Ribera Alta. S’espera que esta mesura puga beneficiar a més de 144.000 persones joves d’estes zones de la Comunitat Valenciana. Totes elles tindran al seu abast un grup de professionals especialitzats a qui acudir, en cas de patir problemes relacionats amb la salut mental.

Esta mesura, així com la resta d’aquelles incloses en el pla de xoc que es desenvoluparà en els pròxims cinc anys, tractaran de tindre cura de la salut mental dels joves i, alhora, reduir els suïcidis juvenils, la xifra dels quals s’ha situat en 308 casos, en els últims 10 anys, a la C. Valenciana.