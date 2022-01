La cooperativa de crèdit valenciana posa en marxa una convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes que treballen la igualtat de les persones amb discapacitat i que es finançarà amb un fons de 10.000 euros. En Caixa Popular la igualtat és un dels valors que desenvolupa a través del projecte estratègic «Sense Barreres» i que pretén millorar la situació de les persones amb discapacitat. En aquesta mateixa línia, l’entitat financera llança aquesta convocatòria perquè s’hi presenten totes les entitats socials que treballen iniciatives centrades en l’àmbit de la inclusió i el foment de la igualtat a la Comunitat Valenciana. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de gener a través de la pàgina web.

Entre tots els projectes presentats, un jurat de Caixa Popular i el seu equip de treball seleccionaran els quatre finalistes. Finalment, seran els membres del Club POPUlines de Caixa Popular els que decidiran el resultat final a través de la seua votació en línia. La dotació total de la convocatòria és de 10.000 euros, que es distribuiran en quatre premis: una ajuda de 5.000 euros, una altra de 3.000 i dues ajudes de 1.000 euros. Per a la avaluació dels projectes presentats es tindran en compte diferents criteris, com els objectius, la metodologia i les activitats del projecte o el seu caràcter educatiu i social.

Promoció de la inclusió

Caixa Popular segueix un model de banca social, solidària i de proximitat i té com a missió ser l’entitat financera valenciana amb més implicació i impacte social. La iniciativa forma part del projecte «Sense Barreres», que integra diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones. Des de la cooperativa treballen per contribuir a aquesta generació de valor social duent a terme accions de sensibilització per la igualtat, buscant aliances amb associacions que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual o física o dissenyant productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d’aquestes associacions i de les famílies que hi ha darrere, entre moltes altres iniciatives.