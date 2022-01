La malaltia de la lepra va registrar 127.396 nous casos en el món en 2020, un 37 % menys que els 202.185 detectats en 2019 segons dades de 127 països recopilats per l’Organització Mundial de la Salut i que la Fundació Fontilles ha difós amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra la Lepra ahir diumenge 30 de gener. El descens no és conseqüència d’una menor incidència de la malaltia, sinó de la reducció o interrupció dels programes de detecció de la lepra a conseqüència de la pandèmia de covid-19, segons subratlla la pròpia OMS en un informe publicat en la seua revista Weekly Epidemiological Rècord, en el qual alerta que «la interrupció de la detecció pot donar lloc a casos ocults i a un probable augment de discapacitats associades».

«La pandèmia de covid-19 va tindre un impacte significatiu en els serveis sanitaris de tots els països», considera l’OMS en el seu informe, en el qual assenyala que els programes de lluita contra la lepra «es van veure clarament afectats, com demostra la considerable reducció del nombre de casos detectats i notificats pels països en 2020», perquè «l’important descens del nombre de casos no pot explicar-se epidemiològicament». Esta afecció dels programes de control va consistir, segons l’organisme de Nacions Unides, en «la reassignació de personal, el cesament de les activitats comunitàries i la cerca activa de casos, els retards en la recepció dels subministraments de tractament a nivell nacional i l’esgotament ocasional de les existències en nivells subnacionals i en els centres de salut, així com la limitació del seguiment de la deterioració de la funció nerviosa i el tractament de la reacció». En este sentit, el comité tècnic de la Federació Internacional d’Entitats contra la Lepra (ILEP), de la qual Fontilles forma part, considera que la represa de les activitats rutinàries de detecció després de la seua interrupció durant la pandèmia suposarà l’aflorament d’una acumulació de casos que no van ser diagnosticats en 2020 i part de 2021, la qual cosa provocarà un pic en la incidència general durant els pròxims anys.

La reducció s’ha produït en les sis regions sanitàries en les quals s’estructura l’organisme internacional: un 41 % al Sud-est Asiàtic, de 143.787 a 84.818; un 35,9 % a Amèrica, de 29.936 a 19.195; un 35,3 % en el Pacífic Occidental, de 4.004 a 2.589, un 17,4 % a Àfrica, de 20.205 a 16.690; i un 3,2 % en el Mediterrani Occidental, de 4.211 a 4.077. A Europa, on la presència de la malaltia en marginal, es va passar de 42 a 27 deteccions. Com en anys anteriors, la majoria de nous casos —el 74 %— es va registrar a l’Índia (65.147, el 51,1 %), el Brasil (17.979, el 14,1 %) i Indonèsia (11.173, el 8,8 %).

A Espanya, en 2021, es van notificar al Registre Estatal de Lepra de l’Institut de Salut Carles III-Centre Nacional d’Epidemiologia 4 nous casos: 3 a Andalusia i 1 a Balears. En finalitzar l’any, hi havia 16 persones en tractament: 4 a Andalusia, 3 a Balears, 3 a Madrid, 2 en la Comunitat Valenciana, 1 a Cantàbria, 1 a Castella-la Manxa, 1 a Catalunya i 1 a Euskadi.