campanya. El passat dijous 20 de gener, les oficines de Caixa Popular de Villena i del carrer de Ciril Amorós de València van acollir una jornada de donació de sang organitzada amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Van participar en la campanya de donació un total de 86 persones, tant clients com no clients de l’entitat financera valenciana. L’entitat financera valora poder ampliar la iniciativa per la seua xarxa d’oficines de la província de València i Alacant per a reinventar l’ús dels seus espais per oferir un servei de caràcter social.