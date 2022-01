El Fons Valencià per la Solidaritat i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana han signat un conveni per a desenvolupar el projecte d’educació per al desenvolupament «Un Fons de Valors. El compromís del municipalisme valencià amb la cooperació al desenvolupament», el qual s’executarà en l’àmbit municipal valencià durant l’any 2022, exercici en el qual el Fons Valencià compleix 30 anys de treball per un desenvolupament amb justícia social i sostenible des de l’àmbit local valencià.

Els objectius del projecte són enfortir i ampliar la solidaritat i el compromís dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb la cooperació internacional al desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global des de l’àmbit local, així com sensibilitzar a la població valenciana sobre la necessitat, ara més que mai, de la importància de la cooperació internacional al desenvolupament per aconseguir un desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible arreu d’un món globalitzat.

Altres finalitats del projecte són que les entitats locals sòcies el Fons Valencià siguen reconegudes per la societat valenciana, tant per l’eficàcia dels seus processos de desenvolupament amb enfocament municipalista com pel seu lideratge en la contribució de polítiques locals de cooperació per al desenvolupament, i per generar una consciència crítica de ciutadania global. També es realitzarà un exhaustiu treball d’investigació que faça valdre el treball realitzat pel municipalisme valencià solidari en els darrers 30 anys, a través del Fons Valencià per la Solidaritat, desenvolupat sobre la base de determinats valors claus i específics de la cooperació descentralitzada i municipalista.

El projecte tindrà un termini d’execució de 12 mesos i una inversió total de 190.940,70 euros (78,6 % provinents de la Generalitat, i 21,4 % del Fons).