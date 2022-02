Un total de 6 municipis de la província de València (Barxeta, Corbera, Énguera, Picassent, la Pobla de Vallbona i Quatretonda) han acollit les diferents activitats basades en la Cultura de la Pau i la No-Violència de la segona edició del projecte «València per la Pau», desenvolupat pel Fons Valencià per la Solidaritat i cofinançat per la Diputació de València, sent l’objectiu d’este projecte acostar l’ODS número 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides) a la població de les localitats participants, conscienciant al voltant de la construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els Drets Humans.

«València per la Pau» ha comptat amb un total de 4 activitats, a través de les quals s’han beneficiat un total de 1.438 persones: exposició; cinefòrum municipal; taller didàctic de conscienciació a centres educatius; i una jornada formativa al voltant de la Cultura de la Pau. Pel que fa a l’exposició «El Fil de la Por», ha sigut la novetat d’esta segona edició del projecte, ha estat visitada per 520 persones, les quals s’han sensibilitzat, des d’un punt de vista visual, directe i pedagògic, sobre el que hi ha darrere dels desplaçaments forçats de persones refugiades i les responsabilitats que tenim els països occidentals. Per altra banda, respecte al cinefòrum municipal, s’ha projectat el documental d’investigació «Els Fils del Tauler», conscienciant a 146 persones de tots els municipis participants sobre les causes i conseqüències que generen els conflictes bèl·lics. Respecte al taller dirigit a centres educatius, este ha comptat amb dues sessions: per una banda s’han treballat conceptes relacionats amb la Cultura de la Pau, la No-Violència i la prevenció de conflictes, l’educació intercultural i la construcció de la Pau, i per altra banda s’ha projectat el documental «Els Fils del Tauler», on joves s’han sensibilitzat i han reflexionat al voltant dels conflictes bèl·lics. Pel que fa a la jornada formativa, es va celebrar a Picassent amb el visionament del documental «Els Fils del Tauler» i la posterior reflexió col·lectiva. Este seminari va tractar diferents conceptes i punts de vista al voltant de la Cultura de la Pau, així com els reptes pendents per a la prevenció de conflictes.