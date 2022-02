A principis de febrer, Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i Fundació Horta Sud van començar les visites a les entitats subvencionades en el marc de les ajudes per al desenvolupament de Projectes Interassociatius 2022. Per segon any consecutiu, com a conseqüència de la pandèmia, no se celebrarà la gran gal·la d’associacions, i es manté el format de visites a les seus de les onze entitats subvencionades.

La primera entitat visitada va ser AFEM Torrent, una associació que des de 2008 treballa de forma desinteressada atenent a les persones que pateixen trastorn mental i a les seues famílies. L’entitat torrentina ha impulsat, conjuntament amb AFPEM Horta Sud i ASOFA, el projecte «Creant llaços, compartint il·lusions», que ha rebut una ajuda econòmica de 2.000 euros. El projecte subvencionat permetrà empoderar a les persones afectades en la seua salut mental i als seus familiars, per afrontar i gestionar la vida diària fent-los partícips de la corresponsabilitat social i la participació en la defensa i conservació de l’entorn. Igualment, gràcies a les accions de participació i corresponsabilitat, «Creant llaços, compartint il·lusions» permetrà a les persones usuàries crear vincles emocionals i afectius per superar l’estigma social de les malalties mentals.