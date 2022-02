Caixa Popular mantindrà un any més la innovadora iniciativa de les targetes solidàries. Per cada compra que realitzen els clients amb les targetes de l’entitat, Caixa Popular dona un percentatge per a contribuir en una acció social i solidària. Enguany, l’organització beneficiària de la recaptació serà Aspanion, l’Associació de Pares de Xiquets i Adolescents amb Càncer de la Comunitat Valenciana.

Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2022 Caixa Popular cedirà a Aspanion el 0,7% dels ingressos en compres que generen totes les targetes de l’entitat, tant de dèbit, com de crèdit (excloent la targeta Col·labora, la targeta Compromís pel Valencià i la targeta Dona). Aspanion té com a missió l’acolliment i atenció integral durant tot el procés de la malaltia dels xiquets i adolescents amb càncer i les seues famílies. El seu principal objectiu és garantir la millor qualitat de vida per a menors oncològics i les seues famílies a la Comunitat Valenciana.