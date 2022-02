Càritas Comunitat Valenciana ha alertat dels greus efectes de la crisi resultat de la pandèmia sobre la població en el nostre territori, en la presentació de l’Informe Foessa 2022 sobre Exclusió i Desenvolupament Social en la Comunitat Valenciana. Este informe, que forma part d’un ampli treball en l’àmbit estatal desenvolupat per 30 investigadors de deu universitats i entitats d’investigació, apunta, entre altres realitats, al fet que «el tsunami que ha suposat esta crisi s’ha emportat per davant a un bon nombre de llars que gaudien d’una posició privilegiada d’integració plena. Si en 2018 més de la mitat de les famílies de la Comunitat Valenciana es trobaven en esta situació, ara són solament el 37,5 por cent d’elles les que no es veuen afectades per cap situació d’exclusió».

Així ho va explicar Daniel Rodríguez de Blas, sociòleg de l’equip d’Estudis de Càritas Espanyola i coordinador dels informes territorials. D’este informe es desprén, a més, que en la Comunitat Valenciana, si bé l’exclusió no s’ha eixamplat, sí s’ha aguditzat notablement, incrementant-se els casos més severs que ara afecten a prop de 94.000 persones més que en 2018. Així mateix, l’estrés generat per les situacions de dificultat ha erosionat la resistència i relacions enles famílies, especialment entre aquelles que es troben en exclusió severa, incrementant-se un 129 per cent respecte a l’informe anterior. L’Informe Foessa de la Comunitat Valenciana constata, a més, que la desigualtat ha crescut en un any tant como durant tota la crisi de l’any 2008. S’han separat les realitats dels qui han mantingut el seu treball de manera ininterrompuda durant este període de crisi i els qui s’enfronten a una situació d’atur sense protecció social, o d’ocupació reduïda en jornada o en remuneració. «Si dividim la nostra societat en un edifici de cinc plantes, sent la primera planta els que menys ingressos tenen i la cinquena planta els veïns amb més ingressos, els veïns que més renda han perdut han sigut els del primer, els més pobres, i els únics veïns que no van perdre renda durant la pandèmia, sinó que la van ampliar, van ser els veïns més rics, els del cinqué.