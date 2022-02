La Fundació Horta Sud, amb la col·laboració de Caixa Popular, ofereixen un servei gratuït d’assessorament presencial per a totes les associacions que tenen problemes materials o tècnics per relacionar-se amb l’administració pública per via telemàtica. Este servei naix de l’augment significatiu de les peticions d’ajuda rebudes per part de la Fundació Horta Sud i amb l’objectiu de no deixar a ningú enrere en este procés de transició digital.

L’obligació de relacionar-se per via telemàtica amb l’administració pública ha fet que moltes associacions amb persones majors o amb dificultats tecnològiques en les seues juntes directives tinguen problemes per desenvolupar accions necessàries pel funcionament diari de les seues entitats. Davant les diverses peticions d’ajuda rebudes, la Fundació Horta Sud, amb la col·laboració de Caixa Popular, ha posat en marxa un servei d’assessorament presencial gratuït per totes aquelles associacions que tinguen problemes per establir aquesta relació en línia.

Des de la Fundació Horta Sud asseguren que aquest tipus d’assessorament ja es duia a terme fins ara quan alguna persona hi contactava per resoldre algun dubte, però que ara han hagut de «formalitzar i ampliar» el servei, «davant l’augment significatiu» de les peticions d’ajuda. Concretament, el servei s’ha reforçat destinant una persona tècnica experta de l’equip de la Fundació a l’atenció de les demandes. També han ampliat l’equipament de l’entitat, per tal d’oferir un ordinador dedicat exclusivament per aesta activitat i poder garantir, així, la privacitat de totes les dades tractades.

El servei, que s’emmarca dins les accions d’assessorament del programa Escola d’Associacions de la mateixa Fundació Horta Sud, permetrà resoldre qualsevol dubte o problema vinculat amb la relació telemàtica amb l’administració pública, «des de com obtenir el certificat digital de representació de l’entitat, fins a com fer-lo servir per a realitzar tràmits de gestió de l’entitat».

Per Laura Juan, tècnica de projectes de la Fundació, este servei respon a una necessitat de les persones majors que formen part de les associacions, que «moltes vegades es veuen desemparades» davant l’administració pública al «no tenir suficients coneixements tècnics o ofimàtics i, fins i tot, per no disposar d’aparells electrònics per poder fer els tràmits requerits». En esta línia, Juan ha destacat que el servei «permetrà ajudar millor i de forma més personalitzada» a totes aquelles persones que es troben amb este tipus de dificultats, «sovint fruit d’una bretxa digital que no s’ha tingut en compte des de les administracions».