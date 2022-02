Les conseqüències de la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 han impactat de manera directa en la vida de molts xiquets i xiquetes. Amb motiu del Dia Internacional de la Cura Alternativa, que se celebrè el 18 de febrer, Aldeas Infantiles SOS alerta que la pandèmia ha deixat en l’orfandat a al voltant d’1.134.000 xiquets i xiquetes a tot el món, 2.669 d’ells a Espanya, segons un estudi de la revista mèdica The Lancet. L’organització d’atenció directa a la infància recorda la necessitat de garantir el benestar i la protecció dels xiquets i xiquetes que, de manera sobtada, s’han vist privats de la cura parental.

La pandèmia no sols ha disparat la desigualtat i s’ha acarnissat amb les llars més vulnerables. Per a molts xiquets i xiquetes ha suposat, a més, la pèrdua de familiars com a pares o avis, amb les conseqüències psicològiques que suposa per a aquests menors el fet de perdre de manera sobtada als seus adults de referència. Aldeas Infantiles SOS alerta que esta «pandèmia oculta pot posar en risc el dret a créixer en família de milers de xiquets i xiquetes en el món».

Segons dades de la revista mèdica The Lancet, 1.134.000 xiquets i xiquetes de tot el món han perdut almenys a un dels seus progenitors o cuidadors principals per culpa de la covid-19, 2.669 d’ells i elles a Espanya.

Esta situació és especialment preocupant per a les famílies en risc de vulnerabilitat, que també s’han vist colpejades per la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia. En este sentit, actualment hi ha dos milions de persones més que en 2018 en situació de pobresa severa i 11 milions de persones viuen en risc d’exclusió social al nostre país.