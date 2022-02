Caixa Popular ha mantingut un any més la innovadora iniciativa de les targetes solidàries. Per cada compra que els clients han fet durant l’últim any amb les targetes de l’entitat, l’entitat financera recapta un percentatge per contribuir en una acció social i solidària.

L’entitat beneficiària de la recaptació de 2021 és Càritas Valencia, l’organisme promou el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més necessitats. El projecte al qual es destinarà l’import de la recaptació se centra en el Programa de Família, Infància i Dona. Este programa dona suport i orienta les accions parroquials que treballen amb la família i la infància en risc d’exclusió social i acompanya un total de 55 projectes, 18 de dona, 32 d’infància i adolescència i 5 de família. D’esta manera, els clients de Caixa Popular contribueixen a una tasca social ajudant els qui més ho necessiten per l’ús de les seues targetes, sense cap cost per a ells. Esta iniciativa promoguda per l’entitat cooperativa ·és una manera perquè els nostres clients mostren la seua solidaritat a través d’una acció tan quotidiana com l’ús de les targetes», declara Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular. «En Càritas València ens preocupa i ens ocupa la situació de la infància, especialment dels menors que viuen en famílies que acompanyem. Poder aconseguir trencar la transmissió intergeneracional de la pobresa és un dels nostres objectius principals que podrem aconseguir amb l’ajuda d’entitats com Caixa Popular», afirma Ignacio Grande, director de Càritas València.