A AFEM Torrent porten gairebé quinze anys treballant en el suport mutu i l’empoderament de les persones usuàries. Ara, amb «Creant llaços, compartint il·lusions», treballen conjuntament amb AFPEM Horta Sud i ASOFA en un projecte seleccionat en la 28a edició de les ajudes per a projectes que canvien el món atorgades per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i Fundació Horta Sud.

D’on naix la col·laboració entre AFEM, AFPEM i ASOFA per impulsar «Creant llaços, compartint il·lusions»?

En les persones amb malalties mentals i els seus familiars hi ha molts vincles que es trenquen. Per açò vam veure la necessitat no sols de treballar amb les persones que pateixen malalties mentals, sinó també amb les persones que els envolten. Les persones del seu entorn -familiars, amics...- moltes vegades pateixen estrés o ansietat a causa de la malaltia de la seua persona propera, i cal també treballar amb elles.

Com es treballa des del projecte per reconstruir estos vincles?

La idea és treballar per crear (o tornar a crear) els vincles emocionals des de la corresponsabilitat de les persones amb malalties mentals i les seues famílies en el projecte. No es pot entendre el manteniment de la xarxa de suport sense un empoderament previ.

Com s’impulsa la «corresponsabilitat»?

La primera cosa és entendre que cal trencar amb la idea que els problemes de salut mental són una qüestió individual. Són problemes que s’han de solucionar de forma col·lectiva i, per tant, requereixen total horitzontalitat. A partir d’ací, cal tenir en compte que els ritmes de treball moltes vegades no poden ser els mateixos que amb altres perfils de persones, i cal per tant adaptar les accions.

Quines accions desenvolupeu per «crear llaços i compartir il·lusions»?

Principalment visites formatives i culturals. Tenim previst visitar i sanejar el port de Catarroja i el barranc de Torrent, i una visita a València. Estes visites pretenen servir per reconéixer l’entorn i, així, poder aprendre a respectar-lo. En gener vam fer ja però una primera acció pintant un mural viu, que s’anirà repassant i modificant perquè tothom que haja passat pel grup hi haja pogut pintar.

«Creant llaços, compartint il·lusions» té vocació de continuïtat?

Sí. És un projecte obert i transversal que comptem que dure molt temps. Ara s’ha sumat al projecte també l’Associació de Veïns 25 d’abril i esperem que s’hi vagen sumant entitats. A més estem en un context de màxima importància de la salut mental, i som l’única associació de la contornada que treballa en aquesta línia. Hem de seguir.

Parles de la pandèmia?

La pandèmia ha afectat molt sobretot pel trencament de les relacions socials, i ha posat en l’agenda la salut mental. Moltes persones i institucions s’han espantat per les dades de suïcidis, però en poques ocasions hi han destinat més recursos. I cal tenir en compte que és un problema que s’ha accentuat, però que ja venia d’abans. També cal tenir en compte que amb la salut mental no només cal treballar contra l’estigma, sinó també contra l’autoestigma.

Què demaneu, doncs, a les institucions?

Especialment suport, però no sols econòmic. Nosaltres tenim bona relació amb l’ajuntament, i sempre ens cedeixen locals públics sense impediments, però cal que Torrent compte amb un local interassociatiu. Que no ens vegen com una entitat que vol substituir a serveis socials, nosaltres som una associació reivindicativa que entén la salut mental de manera integral i com un problema social col·lectiu.