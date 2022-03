Jenifer Ríos creadora de Dulcinea Café, una cafeteria que fusiona la brioixeria espanyola amb la brioixeria de les seues arrels veneçolanes, ens explica la seua trajectòria com a emprenedora.

Què és Dulcinea Cafè?

Dulcinea és una emprenedoria que reflecteix la fusió de la pastisseria espanyola i veneçolana, on oferim menjar fresc, casolà i amb molta dedicació als nostres clients. Dulcinea Café és un xicotet local on t’atenem amb afecte i cura, fent-te sentir a casa, siga quina siga la teua nacionalitat. Tenim una varietat de plats per a tot tipus de gustos i nacionalitats, sempre sent fidel a les nostres arrels, però sabent-nos adaptar a l’entorn on ens desenvolupem.

Com va nàixer?

La idea de l’emprenedoria va nàixer des del moment en què vaig pensar a emigrar de Veneçuela, el somni de portar una part de la meua cultura veneçolana a un altre país i a això afegint-li la quantitat de veneçolans que hi ha a València, cosa que em va portar a creure que aquest somni era una bona idea, ja que com a paisans ens donem suport entre nosaltres i som molt culturals. Encara que quedava el repte més gran, que era adaptar-me a la cultura espanyola. Per sorpresa meua en arribar a Espanya, em vaig adonar que els espanyols són molt receptius amb nosaltres i vaig decidir emprendre el camí de muntar un local de menjar.

Quin paper ha tingut el programa Dona Emprèn de Caixa Popular i Fundació Novaterra, així com el teu mentor en aquest projecte que ja és una realitat?

El programa Dona Emprèn de Caixa Popular i la Fundació Novaterra ha estat el pilar més important en aquest camí de l’emprenedoria, ja que em va brindar les eines necessàries per traçar el meu camí. Fonamentalment van creure en mi i en la meva idea de negoci. D’altra banda, Pepe, el meu mentor, és una persona extraordinària que m’ha acompanyat des del principi i m’ha orientat tant per trobar la localització perfecta pel meu nínxol de mercat, com en tota la transformació del local perquè el meu somni es fes realitat .

Què ha suposat accedir al crèdit de Dona Emprèn?

Gràcies al crèdit que se m’ha atorgat vaig tindre l’oportunitat de llogar a temps el local que havia estudiat per a la meua emprenedoria, així com tenir liquiditat per a la inversió inicial en matèria primera i desenvolupar el producte mínim viable, cosa que em va permetre posar en marxa el meu negoci. Aquesta ajuda econòmica ha estat clau per donar al públic un producte de qualitat i un servei únic que fidelitze els nostres clients.

Què esperes per al futur?

Primer, poder consolidar Dulcinea Café aconseguint tots els meus objectius a curt termini, entre els quals el més important és aconseguir que siga un local amb una clientela fixa i, alhora, continuar creixent amb nous clients, per ser referent número u a la zona, cosa que em permetrà en el futur poder obrir dos locals més amb la nostra marca ja consolidada com una fusió de pastisseria espanyola i pastisseria veneçolana.