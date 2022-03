La veu de dones bolivianes està recorrent la Comunitat Valenciana, dins del programa de sensibilització «Ser dona al Sud 2022» del Fons Valencià per la Solidaritat, amb la finalitat de, en el marc del Dia Internacional de la Dona, donar a conéixer la realitat de les dones i la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del Sud, així com d’intercanviar coneixements i experiències amb el municipalisme valencià. La delegació boliviana està formada per Janet Sánchez, Directora Executiva del Centro Juana Azurduy; Beatriz Flores, Tècnica del Centro Juana Azurduy; Mabel Befoya, Regidora de Culpina (Departament de Chuquisaca); i Fidelia Risueño, Regidora d’El Villar (Departament de Chuquisaca).