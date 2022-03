En un context cada vegada més complicat a Ucraïna per les conseqüències dels atacs russos i els combats sobre el terreny, les ONGD de la Comunitat Valenciana especialitzades en acció humanitària i les organitzacions amb experiència de treball al país o amb vincles amb organitzacions locals han mobilitzat tots els recursos disponibles per fer front a la crisi. Estan responent amb l’enviament urgent de medicines, material sanitari i fons per donar suport a entitats locals a l’atenció a persones afectades per la guerra.

«Agraïm la solidaritat de la població valenciana amb Ucraïna. Sempre impressiona veure la seua resposta exemplar davant de situacions d’injustícia com les que vivim», explica Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora. Les ONGD alerten que enviar articles des d’Espanya, si no es fa a través d’organitzacions amb experiència, és més lent, més car i de vegades pot ser inútil, ja que poden tenir dificultats per travessar la frontera o que el que es va enviar ja no sigui necessari.