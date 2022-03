La principal entitat financera valenciana, Caixa Popular, manté un any més la innovadora iniciativa de les targetes solidàries. Per cada compra que facen els clients amb les targetes de l’entitat, Caixa Popular dona un percentatge per contribuir en una acció social i solidària. Enguany, l’organització beneficiària de la recaptació serà Aspanion, l’Associació de Pares de Xiquets i Adolescents amb Càncer de la Comunitat Valenciana.

Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022 Caixa Popular cedirà a Aspanion el 0,7 % dels ingressos en compres que generen les seues targetes. D’aquesta manera, els clients de Caixa Popular contribueixen a una tasca social ajudant a qui més ho necessita per l’ús de les seues targetes, sense cap cost per a ells. Aspanion té com a missió l’acolliment i l’atenció integral durant tot el procés de la malaltia dels xiquets i adolescents amb càncer i les seues famílies. El seu objectiu principal és garantir la millor qualitat de vida per a menors oncològics i les seues famílies a la Comunitat Valenciana. Un dels projectes en què Caixa Popular col·laborarà és «Aspanion al cole». Este programa consisteix a impartir xarrades de sensibilització en centres educatius dirigits a docents i alumnat amb la finalitat de donar a conéixer i visibilitzar el càncer infantil, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del menor malalt i la seua família a través de l’escola. La iniciativa de les targetes solidàries promoguda per l’entitat cooperativa «és una manera que els nostres clients mostren la seua solidaritat a través d’una acció tan quotidiana com l’ús de les targetes», declara Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular. «Gràcies a esta acció solidària, Aspanion podrà continuar amb la seua faena de sensibilització. És fonamental que la societat conega la problemàtica que envolta el càncer en la infància i l’adolescència, molt més des de l’àmbit escolar, tan important en la vida de les xiquetes i xiquets», afirmen des de l’associació.