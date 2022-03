L’any 2016, va començar una estratègia d’intervenció comunitària en el barri de Malilla per a promoure la transformació social i lluitar pel barri, de la mà de l’ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), i finançada primer per la Generalitat Valenciana i després per l’Ajuntament de València, anomenada «Barris Oberts. Malilla». Sis anys més tard, este projecte ha donat com a resultat «Malilla +» (Malilla Suma), una plataforma veïnal per a configurar de manera col·lectiva un barri més dinàmic, més actiu, més plural i més verd.

El projecte «Barris Oberts. Malilla» ha suposat unir al teixit social del barri per a treballar col·lectivament per la revitalització de Malilla de forma compromesa i, alhora, lúdica. Compromesa amb la convivència i la igualtat en el barri i també a nivell global. Un acompanyament que tenia com a objectiu fomentar la participació ciutadana, la corresponsabilitat i la generació de xarxes ciutadanes entre el veïnat de Malilla. En definitiva, facilitar que els veïns i les veïnes pogueren conéixer-se, reunir-se, dissenyar i realitzar activitats per a promocionar la convivència i la participació ciutadana en el barri, amb la col·laboració dels diferents agents socials i institucionals del barri. I així ha sigut, ja que és el propi veïnat qui ha decidit quines activitats es realitzaven i com s’organitzaven dins del marc de «Barris Oberts. Malilla». I molts d’ells i elles van decidir promoure la fundació d’una xarxa veïnal, «Malilla +». Esta nova iniciativa impulsada pels diversos col·lectius, associacions i les persones del barri, sorgeix de la necessitat de continuar revitalitzant el barri i creant teixit veïnal, una labor que va començar en els anys 70 de la mà de l’Associació de Veïns i es va afermar mitjançant les accions de l’ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau. «Malilla +» actuarà, a partir d’ara, com a finestra per a donar visibilitat al treball de les entitats dins del barri i se centrarà inicialment a aconseguir un espai per a les entitats del barri, una necessitat detectada per les diferents associacions i entitats que s’han reunit aquests últims mesos per a donar forma a esta plataforma. La plataforma ja està preparant una jornada veïnal de primavera en la qual pretenen fer una anomenada al barri perquè s’unisquen totes les entitats, així com persones a títol individual que estiguen interessades i arrancada, així, l’activitat de «Malilla +». El projecte «Barris Oberts. Malilla» arriba a la seua fi i per a tancar cicle d’esta última etapa, la fase IV, s’ha publicat la tercera revista «Malilla. Barris Oberts», una publicació col·lectiva i col·laborativa elaborada al costat d’associacions, col·lectius, serveis municipals, AMPAS i centres educatius del barri de Malilla, en la qual es visibilitzen les labors realitzades quant a les problemàtiques que es van detectar i en la qual es presenta oficialment la plataforma ciutadana «Malilla+».