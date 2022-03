Què és Taronginas?

Taronginas és un quiosc tradicional, amb 58 anys d’antiguitat i s’ha convertit en una referència del barri de Gravador Esteve, on no sols estan a la venda els productes tradicionals com periòdics, revistes, papereria bàsica, snacks, xuxes, joguets, refrescos, café, aigua, begudes i regals en general, sinó què addicionalment es presta el servei de recepció de paqueteria, venda de bitllets de transport i bo bus. Però e

l quiosc Taronginas també és una finestra per a l’exhibició i venda dels productes originals elaborats per dones emprenedores de la Fundació Novaterra, que serveix de plataforma a les propostes alternatives com les samarretes ecològiques de Maka i Olé, les bosses de Mbisy amb materials nobles, la Granota Olegaria... i hem rebuts altres projectes com «Ser del Sud» d’una jove estudiant de la Universitat de València, qui fa portaulleres i porta mascaretes.

En el nostre projecte també ens vam proposar ser un lloc de trobada dels veïns, amb els qui conversem i intercanviem idees de la vida de la ciutat, tradicions i cultura, així com les del nostre país d’origen.

Com va nàixer?

Este projecte és fruit de dones de lleis (Tanya Picón és treballadora social i advocada amb 26 anys en el Poder Judicial, jutge de família i especialitzada en els Drets del Xiquet, Xiqueta i Adolescents; i Yubiry Sánchez és advocada també), que ens vam veure forçades a emigrar del nostre país d’origen, Veneçuela, i decidim un dia col·locar els nostres estris en dos maletes i emprendre cap a una terra d’acolliment, que ens va resultar natural, perquè en el llenguatge i la calidesa, Espanya i Veneçuela s’han germanat des de sempre.

Quin paper ha jugat la Fundació Novaterra i el mentor en este projecte, que ja és una realitat?

Són les estreles que ens han ajudat a renàixer, a reconstruir-nos i reinventar-nos en este país, la Fundació Novaterra amb el seu personal i el nostre mentor, Vicente Lopéz qui ens anima i dona orientació tècnica, en l’àmbit comercial i de negocis, àrea totalment nova per a nosaltres i així poder garantir el millor ús dels recursos i del suport de la institució.

La Fundació Novaterra ha sigut l’espai en el qual Espanya ens ha rebut amb els braços oberts i amb moltíssim suport.

Què ha suposat l’accés al crèdit de Caixa Popular?

Ha sigut fonamental el crèdit perquè el suport d’esta institució financera ens ha permés comptar amb els recursos per a reinventar-nos i a més aportar al país que ens rep.

Per això estem agraïdes amb el crèdit, perquè significa que podem treballar i retornar eixa ajuda perquè altres persones en les nostres condicions continuen nodrint-se i accedisquen a este benefici que els permetrà construir un projecte de vida.

La nostra emprenedoria és producte, sens dubte, d’este suport i reconeixem el paper de Caixa Popular per ser una entitat bancària que està amb dos dels sectors més vulnerables de la societat: en este cas, els migrants i les dones.

Què espereu per al futur?

Estem molt contentes perquè el futur ha arribat. Hem pogut retornar en temps rècord part del crèdit, abonant més diners del que ens havíem compromés a retornar per a este moment.

Taronginas, com una figura jurídica de cooperativa, es visualitza incrementant els seus serveis a altres línies, i en ser constituïda per dos sòcies, projecta expandir-se, incorporant nous horitzons en l’àmbit professional i personal. L’amabilitat, proximitat, vocació de servei i empatia amb les persones són els millors valors que impulsen al fet que el Kiosko-Taronginas es continue posicionant com a referència en la zona.