El Fons Valencià per la Solidaritat ha emprés el protocol d’actuació davant l’ajuda d’emergència a les víctimes del conflicte bèl·lic a Ucraïna, obrint el termini per a depositar aportacions econòmiques extraordinàries per part dels 123 ajuntaments i 9 mancomunitats que formen part de l’associació municipalista valenciana per la solidaritat. Estos recursos econòmics excepcionals que les entitats locals sòcies poden aportar es destinaran exclusivament a finançar projectes d’ajuda humanitària d’ONGD valencianes que treballen a Ucraïna o països del voltant que estan realitzant la primera acollida de persones refugiades (Moldàvia, Romania, Hongria, Eslovàquia i Polònia). És per tant que, amb l’activació d’este protocol extraordinari, el Fons Valencià garanteix la continuïtat en l’execució dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament que s’estan executant en l’actualitat als països del sud i que, malgrat la crisi humanitària a Ucraïna, necessiten el continuisme de la màxima col·laboració del municipalisme valencià solidari per a garantir un desenvolupament humà, sostenible, just i equitatiu.

El treball del CAHE

La posada en marxa de la captació extraordinària de recursos econòmics s’ha realitzat després de la reunió del Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana (CAHE), del qual el Fons Valencià és membre, i on es va tractar la crisi humanitària provocada per la invasió russa a Ucraïna i la necessitat de donar una resposta mitjançant les propostes de les ONGD que treballen sobre el terreny dels diferents països afectats de l’est d’Europa. En aquest sentit, Álvaro Escorihuela, president del Fons Valencià per la Solidaritat ha expressat «la necessitat de canalitzar els recursos d’acord amb les necessitats i de manera coordinada i ordenada, amb els objectius de no col·lapsar l’ajuda humanitària i donar, per tant, respostes òptimes a aquesta gran crisi». Escorihuela també destaca que «s’ha de continuar treballant per un desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible arreu del món, atenent alhora les situacions extremes com l’actual a Ucraïna».

Així mateix, el president del Fons valora «l’altura solidària dels municipis de la Comunitat Valenciana, els quals estan sent un referent de cooperació al desenvolupament en els temps més complicats, com ha sigut durant la pandèmia i com està sent ara davant la crisi humanitària a Ucraïna».