La Coordinadora Valenciana d’ONGD - reunida el passat dijous en la seu d’UGT-PV per a celebrar la seua assemblea general anual- ha demanat a la Unió Europea, al Govern espanyol, la Generalitat Valenciana i les Administracions Locals de la Comunitat Valenciana que facen tots els esforços possibles per a aconseguir un cessament immediat del conflicte a Ucraïna i la instauració de la pau, amb una crida a les parts implicades a retirar les seues tropes de la zona, garantir la desmilitarització, els drets humans i la completa seguretat de la població civil.

Les ONGD exigeixen que es treballe, de la mateixa manera, per la resolució pacífica i la pau en més d’una trentena de conflictes que pateix el planeta, la majoria d’ells ignorats però que causen tanta destrucció i mort com la que estem veient a Europa. Per això, han exigit també que l’acolliment de persones refugiades no distingisca per nacionalitats, perquè els qui fugen de conflictes com els que assolen Síria, Iemen, Etiòpia o el Sahel també puguen tindre la protecció que necessiten.

Sàhara Occidental

L’assemblea de la coordinadora ha debatut també sobre el gir radical dau pel Govern espanyol respecte al Sàhara Occidental, i ha advertit que este canvi de política suposa «una violació del dret internacional i un desistiment de responsabilitats d’Espanya respecte a la seua antiga colònia». «En línia amb els processos de descolonització, Espanya està obligada a facilitar el procés d’autodeterminació del poble sahrauí, segons el que s’estableix per les resolucions de Nacions Unides», assenyalen.

«Davant aquestes crisis -i altres que segueixen ací encara que estiguen quedant en segon pla com la generada per la pandèmia de coronavirus i el canvi climàtic-, les ONGD demanem l’establiment d’aliances fortes entre diferents moviments socials, i amb les Administracions Públiques i els mitjans de comunicació que ajuden a fer front a les creixents violacions dels drets humans. Estes crisis demostren més que mai com afecten els problemes globals a les nostres vides», va afirmar Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Les ONGD de la Comunitat Valenciana demanen, a més, que es continue reforçant la cooperació internacional, amb l’avanç en els pressupostos dedicats a l’ajuda al desenvolupament. En l’assemblea es va recordar, entre altres coses, que la fam afecta a 811 milions de persones a tot el món i que la despesa militar mundial actual suposa 22 vegades el que la FAO declara com a necessari per a posar fi a eixa situació, una despesa militar que, a més, pretén incrementar-se a nivell mundial.

Plans de treball

En este context, els plans de treball de la Coordinadora Valenciana d’ONGD se centraran en 2022, entre altres qüestions, a impulsar la millora de les polítiques de cooperació a nivell autonòmic i local, treballar amb la comunitat educativa i els mitjans de comunicació per a sensibilitzar a la ciutadania sobre la solidaritat i la necessitat de continuar impulsant la cooperació, i en el foment del comerç just i el consum responsable. També es farà públic un estudi sobre la percepció que té la joventut de la Comunitat Valenciana respecte als grans problemes globals, i es generaran nous espais de trobada entre ONGD i altres moviments socials.