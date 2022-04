Amb el porjecte «Com facilitar la vida diària en persones amb diversitat funcional a través dels suports visuals» de Neurodes Torrent, set associacions de Torrent s’han unit per treballar conjuntament per aconseguir fer de la capital de l’Horta Sud una ciutat més accessible per a tothom, a través de la col·locació de pictogrames en serveis, comerços i institucions.

Què pot suposar per a una persona que es col·loquen pictogrames en els establiments del seu municipi?

Per a una persona no verbal o amb dificultats sensorials o d’atenció, la col·locació de suports visuals l’ajuda a identificar visualment i, per tant, li facilita la seua vida diària. Si, a més, els suports visuals són pictogrames l’accessibilitat cognitiva és molt major, al tractar-se d’un sistema estandarditzat a l’àmbit espanyol a través d’ARASAAC i amb presència també en altres punts d’Europa i d’Amèrica del Sud.

I per a una ciutat, com en este cas Torrent?

Que un municipi s’òmpliga de pictogrames el fa més innovador i, sobretot, més accessible cognitivament. En tractar-se d’un llenguatge compartit, un idioma, fa possible que una persona de Torrent puga anar, per exemple, a Santiago de Compostela i entendre els suports visuals, i al revés.

La idea del projecte naix d’alguna experiència concreta?

Des de Neurodes vam veure que en altres poblacions es feia i que ho havíem de fer ací també, però la idea naix de les carències i les dificultats de la població. Es tracta de donar solució a un problema real que pateixen moltes persones i que moltes vegades queda amagat. Sortosament, a Torrent tenim moltes associacions que treballen la diversitat funcional i gràcies a l’acollida que han tingut totes elles del projecte l’hem pogut iniciar.

Sent tantes associacions (7), com sorgeix la col·laboració i com us organitzeu?

Es tracta d’un projecte molt ample i, per tant, les associacions que treballen la diversitat funcional i els centres ocupacionals havien d’estar-hi presents. Des de Neurodes vam impulsar el projecte i vam ser qui vam anar a explicar el projecte a la resta d’entitats que formen part del projecte (Adisto, Asidit, Corazones Abiertos, Solidaritat Torrent, Centre Ocupacional Tomas d’Osma, Centre Ocupacional Espurnes i Centre Ocupacional Habilitari). A partir d’aquí, vam definir quatre fases. La primera fase, d’organització i logística, i la segona, d’impressió dels pictogrames, les hem dut a terme nosaltres. La tercera, de pintar els pictogrames, i la quarta, de plastificar-los i repartir els pictogrames pels establiments i informar, la durà a terme cada associació en base, cadascuna, a les seues capacitats.

Com gestionareu el repartiment?

Per començar vam definir quatre grans àrees de pictogrames: alimentació, serveis, cura personal i salut i centres i institucions educatives i institucionals. Dins de cadascuna d’aquestes hi ha diferents tipus d’establiments i de cada tipus hem elaborat, aproximadament, uns vint-i-cinc pictogrames. Açò fa que estiguem al voltant dels 2.000 pictogrames. Després, seran les mateixes usuàries de les associacions participants les qui aniran pels establiments a informar sobre el projecte i el seu perquè i repartiran els pictogrames. Tenim clar que no sols és important repartir els pictogrames, cal explicar el projecte i el problema per conscienciar a la ciutadania i per açò hem de repartir, sí o sí, els pictogrames en mà, per poder informar i conscienciar.

És Torrent una ciutat especialment poc accessible?

Al contrari. Torrent és una ciutat que està prou sensibilitzada amb aquests temes, ja que hi ha diverses associacions, com Asidit o Adisto, que impulsen des de fa anys campanyes i iniciatives per avançar en aquesta línia. La majoria de vegades, de fet, els entrebancs socials que hi ha per a moltes persones sorgeixen o persisteixen pel desconeixement de les persones que hi ha a l’altra banda de l’entrebanc, i aquests projectes han d’ajudar a canviar açò, fent aflorar un poc d’empatia i de posar-nos tots al lloc de l’altre. És el mateix que ha succeït quan ens hem ajuntat les diferents associacions: des de les diverses perspectives que ens aporten els diferents àmbits, podem veure les coses que des d’una altra visió se’ns escapen.