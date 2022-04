La Fundació Vicente Ferrer ha construït habitatges per a 251 famílies que vivien en un cementeri a Nellore, una ciutat d’Andhra Pradesh, al sud de l’Índia. Estes famílies hi van arribar fa 50 anys procedents de l’estat fronterer, Tamil Nadu, a la busca d’una vida millor. Finalment, es van assentar al cementeri de Bogadi Thota, a la vora del riu, i allà van anar desenvolupant un slum. Durant tres generacions han subsistit amb el manteniment del cementeri i recol·lectant les deixalles d’un abocador proper. En total, 928 persones, de les que 367 són menors o joves de fins a 18 anys, tenen ara un habitatge digne.

L’slum de Bogadi Thota era un assentament de barraques sense cap mena de seguretat, sense subministraments elèctrics ni sanitaris, on han viscut amuntegades i desprotegides durant estos 50 anys.

El projecte és el resultat de l’esforç de tota la comunitat, recolzada dia a dia per un equip de més de 30 persones de la Fundació Vicente Ferrer. «Este projecte va molt més enllà de facilitar l’habitatge, treballem per la unió i l’autoestima de tota la comunitat implicada. La majoria no creia en ells mateixos, en la seva capacitat de viure en un altre lloc que no fos un slum. Ara han participat activament en la millora de les condicions de la seva vida», explica Moncho Ferrer, director de la FVF.