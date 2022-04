Caixa Popular ha posat en marxa per primera vegada la Convocatòria d’Ajudes «Sense Barreres», que compta amb un fons de 10.000 euros per a la realització de projectes que treballen la igualtat de les persones amb discapacitat.

El pròxim dijous 28 d’abril, a les 19 hores, tindrà lloc a Bombas Gens Centre d’Art l’acte de lliurament dels premis als quatre finalistes. Aquest estarà conduït per el mag valencià Rubén Aparici i, a més, tindrà lloc l’emocionant i inspiradora xarrada «Perquè he tingut un dany cerebral adquirit», a càrrec de Diana de Arias.

Durant l’acte, les associacions explicaran el seu treball i el projecte a què es destinarà l’ajuda, a més de contar com han millorat la vida de les persones gràcies al suport de les seues organitzacions.

Entre els més de 60 projectes que s’han presentat, els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els membres del Club Populines, el club de fidelització de l’entitat, han decidit el resultat final a través de la seua votació en línia.

El projecte amb el nombre més elevat de vots i que ha resultat guanyador és «Camino hacia la vida independiente» d’Asociación Proyecto EMPAR. Aquesta iniciativa, premiada amb 5.000 euros, es centra a fomentar un model de vida inclusiva i la participació significativa en la comunitat de persones amb discapacitat intel·lectual perquè tinguen accés a un estil de vida completament normalitzat.

El segon projecte finalista, que obtindrà 3.000 euros, és «Club de Ocio Autismo Personas con TEA» d’APNAV, que busca proporcionar un oci satisfactori i de qualitat per a les persones amb TEA, millorant així la seua qualitat de vida i la del seu entorn familiar.

Per últim, el tercer i quart finalistes rebran 1.000 euros cadascun i son el projecte «Aquelarre», d’Asociación COTLAS, que pretén millorar la situació psicosocial i fomentar la inclusió i la participació de les dones amb alguna discapacitat intel·lectual i el projecte «Sentirnos» d’Asociación Alfil, que té com a objectiu previndre i detectar l’abús sexual en persones amb diversitat funcional intel·lectual.

En defensa de la inclusió

Caixa Popular segueix un model de banca social, solidària i de proximitat i té com a missió ser l’entitat financera valenciana amb més implicació i impacte social. La iniciativa de la convocatòria d’ajudes forma part del projecte Sense Barreres, que integra diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones.

Des de la cooperativa treballen per contribuir a aquesta generació de valor social duent a terme accions de sensibilització per la igualtat, buscant aliances amb associacions que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual o física o dissenyant productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d’aquestes associacions i de les famílies que hi ha darrere, entre altres iniciatives.